Україна потребує 1500 CDTO різного рівня

26 декабря 2024 г., 10:25

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Зараз в Україні працюють 44 державні та 18 регіональних CDTO, а потрібно мінімум 1 500 таких фахівців, повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

«У 2020 році ми зрозуміли, що одне міністерство не може цифровізувати все: кожен регіон, установу, держорган. А цифровізація має відбуватися максимально швидко на всіх рівнях, тому ми створили посаду CDTO. Це експерти саме з диджиталу, вони займаються цифровими реформами на місцях, спрощують роботу та прибирають папери не лише на державному, а й на регіональному рівні», зазначив він.

Немає окремого університету цифровізації, а технологічний світ швидко змінюється, він дуже динамічний. Те, що актуально сьогодні, може втратити сенс уже через рік. CDTO повинні бути максимально ефективними та в контексті часу.

Рік тому було запущено CDTO Campus - умовний університет цифровізації, тут майбутні CDTO та їхні команди здобувають унікальні знання з різних напрямів. З проектом співпрацюють Microsoft, Cisco, Apolitical та інші українські й міжнародні партнери.

Цього було відкрито фізичний кампус, запущено навчальний застосунок та 12 освітніх програм.

За рік у CDTO Campus пройшли навчання 440 фахівців.

«Наступного року масштабуємося й відкриємо 4 нові факультети: GovTech, Cyber, AI та Дія-факультет. Дякую кожному партнеру й студенту. Разом будуємо найзручнішу цифрову державу», резюмував Михайло Федоров.

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