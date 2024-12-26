 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Україна потребує 1500 CDTO різного рівня

26 декабря 2024 г., 10:25
0 
 
Зараз в Україні працюють 44 державні та 18 регіональних CDTO, а потрібно мінімум 1 500 таких фахівців, повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.
 
«У 2020 році ми зрозуміли, що одне міністерство не може цифровізувати все: кожен регіон, установу, держорган. А цифровізація має відбуватися максимально швидко на всіх рівнях, тому ми створили посаду CDTO. Це експерти саме з диджиталу, вони займаються цифровими реформами на місцях, спрощують роботу та прибирають папери не лише на державному, а й на регіональному рівні», зазначив він. 
 
Немає окремого університету цифровізації, а технологічний світ швидко змінюється, він дуже динамічний. Те, що актуально сьогодні, може втратити сенс уже через рік. CDTO повинні бути максимально ефективними та в контексті часу. 
 
Рік тому було запущено CDTO Campus - умовний університет цифровізації, тут майбутні CDTO та їхні команди здобувають унікальні знання з різних напрямів. З проектом співпрацюють Microsoft, Cisco, Apolitical та інші українські й міжнародні партнери.
 
Цього було відкрито фізичний кампус, запущено навчальний застосунок та 12 освітніх програм.
 
За рік у CDTO Campus пройшли навчання 440 фахівців. 
 
«Наступного року масштабуємося й відкриємо 4 нові факультети: GovTech, Cyber, AI та Дія-факультет. Дякую кожному партнеру й студенту. Разом будуємо найзручнішу цифрову державу», резюмував      Михайло Федоров.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  