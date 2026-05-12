Вітчизняні ініціативи цифровізації залучили вже 19,7 млн євро завдяки програмі Digital Europe

Українські компанії, стартапи та громади отримують інструменти для технологічного розвитку й швидкого виходу на ринки ЄС. Завдяки програмі Digital Europe вітчизняні ініціативи вже залучили 19,7 млн євро, з яких 10 млн – пряме фінансування Євросоюзу. За європейської підтримки в Україні розширюється мережа цифрових інноваційних хабів. На цих майданчиках підприємці отримують комплексну допомогу: тестують технології перед запуском, навчають команди, шукають інвестиції та знаходять партнерів для масштабування.

Україна долучилася до цієї програми ЄС у розпал повномасштабної війни. Наразі в її рамках вже 94 установи (від університетів до приватних компаній) реалізують проєкти цифрової трансформації. Із загального бюджету програми 1,5 млн євро спрямовано виключно на малий та середній бізнес.

Мінцифра продовжує перехід до проактивної агентивної держави на базі штучного інтелекту. Щоб бізнес залишався конкурентним, розбудовується екосистема інновацій. Минулого року в Україні запрацювали перші шість хабів. Тепер завдяки додатковому конкурсу від ЄС до мережі доєдналися ще чотири майданчики. У Києві запрацювали Kyiv HiTech (фокус на кібербезпеці, AI та блокчейні) та EUnited Digital Hub (допомога з виходом на глобальні ринки). В Івано-Франківську GC-Edih розвиватиме зелені технології, а львівський West Ukraine Edih працюватиме з медичними й агротехнологіями.

