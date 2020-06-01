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OLED-дисплеи LG получили сертификат TUV RHEINLAND

1 июня 2020 г., 13:35

Компания LG Electronics сообщила о том, что OLED-дисплеи ее производства прошли сертификацию международного концерна TÜV Rheinland, которая подтверждает комфортность данного типа экранов для глаз.

TÜV Rheinland протестировала OLED-дисплеи LG по параметрам: хорошее качество изображения, деликатная подсветка, забота о зрении. Тесты были основаны на международных и общих стандартах в индустрии. В результате было подтверждено, что технология OLED-дисплея комфортна для глаз, что достигается за счет уменьшения синего. OLED-дисплеи LG излучают 29% голубого света, что существенно ниже минимального стандартного значения 50%, необходимого для комфорта глаз.


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