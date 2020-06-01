Второе поколение платформы Qualcomm Networking Pro базируется на Wi-Fi 6E

1 июня 2020 г., 13:05

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Компания Qualcomm представила четыре новые платформы Networking Pro с поддержкой Wi-Fi 6E, расширяя фирменную функциональность Wi-Fi 6 в диапазоне 6 ГГц. Платформы разработаны для реализации мультигигабитных скоростей, широкой полосы пропускания и наращивания емкости сетей с низкой задержкой.

На новых платформах впервые реализована технология Qualcomm Tri-Band Wi-Fi 6, позволяющая одновременно работать в диапазонах 2.4, 5 и 6 ГГц. Заявлено, что в новых платформах Networking Pro впервые реализована поддержка до 2000 пользователей одновременно и обеспечивается полная сетевая емкость в 16-потоковой конфигурации Wi-Fi 6E. Производителям предлагаются четыре масштабируемые модификации для создания продуктов различного назначения — от домашних ячеистых сетей Wi-Fi (mesh systems) до корпоративных точек доступа для предприятий, площадок проведения массовых мероприятий и сетей в университетских городках.

«Наши платформы Wi-Fi 6 второго поколения, созданные в результате многолетних целенаправленных исследований и разработок, задают новые стандарты производительности для домашних и корпоративных сетей, — рассказал Ник Кучаревски (Nick Kucharewski), вице-президент и генеральный менеджер подразделения беспроводных сетей и инфраструктур Qualcomm Technologies, Inc. — На платформах Qualcomm Networking Pro с технологией Tri-Band Wi-Fi 6 и масштабированием до 16 потоков наши достижения в области беспроводной связи реализованы в комплексе со зрелой архитектурой, что даст заказчикам все необходимое: гигабитные скорости, массовую емкость и надежность уровня проводных сетей».

В новых платформах реализована технология Qualcomm 4K QAM, что на 20% повышает пропускную способность по сравнению со стандартом Wi-Fi 6E и позволяет достичь скорости передачи между устройствами 2,4 Гбит/сек на канал для совместимых мобильных и вычислительных устройств. Кроме того, технология Qualcomm Tri-Band Wi-Fi 6 for Mesh Networks расширяет возможности технологии Qualcomm Wi-Fi SON для связи узлов ячеистой сети (Mesh Nodes) с использованием диапазона 6 ГГц.

Второе поколение платформ Networking Pro включает 4 платформы с унифицированной архитектурой:

Qualcomm Networking Pro 1610 — до 16 потоков Wi-Fi 6/E, процессор A53 (4 ядра, 2,2 ГГц), поддержка 8×8 для повышения многопользовательского коэффициента усиления (multi-user gain, MUG), пиковая скорость 10,8 Гбит/сек.

Qualcomm Networking Pro 1210 — до 12 потоков Wi-Fi 6/E, процессор A53 (4 ядра, 2,2 ГГц), пиковая скорость 8,4 Гбит/сек.

Qualcomm Networking Pro 810 — до 8 потоков Wi-Fi 6/E, процессор A53 (4 ядра, 1,8 ГГц), пиковая скорость 6,6 Гбит/сек.

Qualcomm Networking Pro 610 — до 6 потоков Wi-Fi 6/E, процессор A53 (4 ядра, 1,8 ГГц), пиковая скорость 5,4 Гбит/сек.

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