«Огляд від AI», що спрощує пошук інформації в Інтернеті, стає доступним в Україні

21 мая 2025 г., 17:35

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На конференції Google I/O було оголошено, що розширення «Огляд від AI» (AI Overviews) в Google Пошуку стає доступним у понад 200 країнах і територіях та понад 40 мовами, зокрема в Україні.

Це розширення є важливим кроком у прагненні Google зробити пошук простішим для кожного користувача. Протягом останніх 25 років Google Пошук постійно розвивався, щоб відповідати потребам користувачів. Google вдосконалив свої системи для надання найточніших результатів і створив потужну базу знань, яка миттєво надає достовірну інформацію. Тепер, завдяки генеративному штучному інтелекту, Пошук переходить на новий рівень.

Минув рік відтоді, як Google вперше запустив огляди від AI в Google Пошуку, щоб спростити формулювання нових типів запитань, пошук інформації та дослідження релевантних сайтів в інтернеті. В результаті люди почали частіше користуватися Пошуком і більше задоволені результатами.

Припустімо, вам потрібна швидка порада щодо догляду за кімнатними рослинами. Завдяки спеціальній моделі Gemini розширення «Огляд від AI» надасть вам короткий огляд ключової інформації. Замість того, щоб розбивати питання на кілька пошукових запитів, ви можете поставити складніше запитання з усіма нюансами та уточненнями за один раз. Далі ви зможете перейти за посиланнями, щоб дізнатися більше та дослідити все, що може запропонувати інтернет.

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