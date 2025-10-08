AMD представляє нові Ethernet-адаптери Solarflare X4 з низькою затримкою

8 октября 2025 г., 12:25

0

Tweet

Понад 15 років рішення AMD Solarflare встановлюють стандарт для мереж з ультранизькою затримкою, надаючи таким галузям, як ринки капіталу, справжню конкурентну перевагу. Коли складні торгові алгоритми формують глобальні інвестиції, важлива кожна наносекунда — ось чому швидкість і надійне виконання є критично важливими. Провідні фінансові установи довіряють AMD Solarflare за найкращу в класі продуктивність, причому 9 з 10 найбільших світових фондових бірж покладаються на ці рішення для забезпечення роботи своїх торгових платформ і безперебійної роботи ринків.



Адаптери AMD Solarflare X4 Ethernet являють собою значний прогрес у мережах Ethernet з ультранизькою затримкою. Оскільки торгові системи та високопродуктивні додатки продовжують розширювати межі швидкості та ефективності, адаптери AMD Solarflare X4 Ethernet встановлюють нові еталони з провідною в галузі затримкою та пропускною здатністю:



Зниження затримки до 40% порівняно з попередніми поколіннями адаптерів AMD Solarflare Ethernet.



На 200% покращена продуктивність системи та вища швидкість приймання ринкових даних порівняно з серією AMD Solarflare X2.



Зворотна сумісність для безперешкодної інтеграції з наявною мережевою інфраструктурою.



Зниження затримки до 12% порівняно з конкурентами при використанні адаптерів AMD Solarflare X4 Ethernet із процесорами серії AMD EPYC 4005.



Завдяки цим можливостям адаптери AMD Solarflare X4 Ethernet розроблені для задоволення критичних потреб галузей, де важлива кожна наносекунда — пропонуючи надійність, відкритість і послідовність, необхідні для підтримки конкурентної переваги у високочастотній торгівлі, фінансових послугах та інших середовищах, чутливих до затримки.



Завдяки рішенням AMD Solarflare фірми ринків капіталу можуть використовувати корпоративне програмне забезпечення та підтримку AMD у рамках єдиних відносин із постачальником. Це оптимізує прискорення робочих навантажень, усунення несправностей та заходи відповідності — спрощуючи операції та підтримуючи вимоги до юридичної та нормативної звітності, критично важливі для фінансових середовищ.



Програмне забезпечення AMD Solarflare Onload пропонує покращену ультранизьку затримку. Воно допомагає швидко та надійно обробляти великий обсяг малих пакетів даних, навіть під час пікової торгової активності. Знижує робоче навантаження на процесор внаслідок ефективної передачі даних, залишаючи більше обчислювальної потужності для аналізу та виконання складних торгових стратегій. Забезпечує стабільний, передбачуваний час відгуку та оптимальну продуктивність на стандартних серверах, уникаючи типових уповільнень мережі.



Це робить рішення ідеальним для торгових середовищ, де швидкість і надійність є необхідними.



Адаптери AMD Solarflare X4 Ethernet забезпечують затримку на рівні субмікросекунд із гнучкими формфакторами для задоволення різноманітних потреб ринків капіталу. Вони поєднують провідну в галузі продуктивність, перспективні вдосконалення функцій та зворотну сумісність для створення швидшої та надійнішої торгової інфраструктури.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI