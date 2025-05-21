Монітор ROG Strix Ace XG248QSG має частоту оновлення 610 Гц

21 мая 2025 г., 16:35

0

Tweet

ASUS Republic of Gamers (ROG) представляє на виставці COMPUTEX 2025 геймерські інновації, що знаменують собою сміливий крок у майбутнє бренду.



ROG Strix Ace XG248QSG – найшвидший у світі ігровий монітор, створений для кіберспортсменів і гравців у FPS, яким потрібна виняткова швидкість відгуку та якість зображення. Це перший монітор у кіберспортивній колекції ROG Ace. Завдяки 24,1-дюймовій панелі Super TN з роздільною здатністю Full HD (1920×1080) і дивовижною частотою оновлення 610 Гц монітор Strix Ace XG248QSG забезпечує плавну ігрову графіку. Технологія Super TN допомагає досягти низької затримки введення, яка становить 0,8 мс – на 56% менше, ніж у моделей інших виробників, а також покращити якість відтворення кольорів, розширюючи колірне охоплення на 20%. Він також забезпечує швидкий відгук – 0,1 мс.



Оснащений технологією ELMB 2, цей монітор забезпечує наступний рівень чіткості зображення в русі, зменшуючи розмиття й забезпечуючи на 65% вищий рівень яскравості, ніж інші технології мінімізації розмиття. Він підтримує декілька технологій адаптивної синхронізації зі змінною частотою оновлення (VRR), зокрема G-SYNC, AdaptiveSync і FreeSync Premium, які усувають ефект розриву кадрів під час гри на різноманітних платформах. Компактна підставка приблизно на 30% менша за попередню версію підставки у моніторах серії XG, що дає змогу звільнити цінний простір на робочому столі. Вона також дозволяє регулювати висоту екрана в межах 160 мм, обертати його в діапазоні від +45° до -45° і нахиляти в широкому діапазоні від -5° до +35°, що дає змогу розташувати екран якомога зручно.



ROG Strix OLED XG34WCDMTG – це 34-дюймовий QD-OLED-монітор із роздільною здатністю WQHD (3440×1440), створений для професійних геймерів. Він має частоту оновлення 240 Гц і колірне охоплення 99% гами DCI-P3, створюючи захопливе, яскраве зображення, що покращує враження від ігор. Вбудований медіаплеєр Google TV (Android 14) і рішення GeForce Now забезпечують безперешкодний доступ до потокових сервісів і хмарних ігор, а технології Chromecast і Miracast полегшують бездротове підключення до дисплея різноманітних пристроїв. Технології Dolby Atmos і Dolby Vision надають чудову якість аудіовізуального контенту, а модуль Wi-Fi 6 сприяє підвищенню швидкості та зменшенню затримок в онлайн-іграх.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD