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Одразу за військовими у звільнені міста Харківщини заходять ремонтні бригади зв'язківців

12 сентября 2022 г., 8:15

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляє, що
одразу за військовими у звільнені міста заходять ремонтні бригади, щоб відновити зв'язок.

Так учора «Київстар» звітував, що зв'язок у Балаклії вже відновлено.

«На наші базові станції на визволених територіях повертаються українські прапори.
Відео зі Чкаловська, Харківської області. Пишаємося ЗСУ та готуємося до відновлення зв‘язку на деокупованих територіях!», йдеться в сторінці Facebook оператора.

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