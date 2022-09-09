Intel відкрила будівельні майданчики нових заводів Intel в шт. Огайо

9 сентября 2022 г., 17:56

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Сьогодні президент США Джо Байден разом з губернатором штату Огайо Майком Де Вайном (Mike DeWine) та іншими федеральними та місцевими чиновниками приняли участь у відкритті будівельного майданчика нових заводів Intel в Огайо.



«Сьогоднішній день знаменує собою ключовий момент на шляху до створення більш географічно збалансованого та стійкого ланцюжка поставок напівпровідників. Створення Силіконового Хартленду свідчить про силу державних стимулів для розблокування приватних інвестицій, створення тисяч високооплачуваних робочих місць та сприяння економічній та національній безпеці США», заявив Пет Гелсінгер, генеральний директор Intel



Очікується, що заплановані інвестиції Intel у розмірі понад 20 мільярдів доларів в новий завод з виробництва напівпровідників для випуску передових мікросхем в штаті Огайо дозволять створити 7000 робочих місць на будівництві та 3000 довгострокових робочих місць у сфері виробництва та інженерії. На додаток до забезпечення виробничих потужностей для продуктів Intel наступного покоління, компанія очікує, що ці нові заводи підтримають зростаючий попит на новий бізнес компанії Intel Foundry Services (IFS).



Інвестиції Intel в Огайо ґрунтуються на оголошенні компанії в Арізоні про будівництво двох нових заводів та розширення в Нью-Мексико з метою додавання передових можливостей упаковки. У поєднанні з можливостями Intel в області досліджень і розробок кремнію, цей новий майданчик в окрузі Лікінг, штат Огайо, розширить американський конвеєр компанії "від лабораторії до фабрики".



Крім того Intel, анонсувала ініціативи в галузі освіти та досліджень напівпровідників в штаті Огайо - буде фінансувати спільні проекти, які очолюють Університет Цинциннаті, Центральний державний університет, Громадський коледж штату Колумбія, Університет штату Кент, Громадський коледж округу Лорейн, Університет штату Огайо та два проекти від Університету штату Огайо. Загалом ці вісім пропозицій стосуються понад 80 вищих навчальних закладів штату Огайо. Вісім провідних навчальних закладів отримають 17,7 млн. доларів протягом трьох років в рамках зобов'язань Intel щодо виділення 50 млн. доларів вищим навчальним закладам штату Огайо на наступне десятиліття.



Ця спільна програма дозволить вищим навчальним закладам вирішити проблему нестачі кадрів для виробництва напівпровідників та технічні проблеми, а також впроваджувати інновації та розвивати нові можливості з акцентом на виробництво мікросхем. Корпорація Intel очікує, що ця перша ітерація програми випустить близько 9 000 випускників для галузі та надасть понад 2 300 стипендій протягом трирічного періоду, сприяючи розвитку різноманітних вітчизняних талантів.

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