OpenAI представила ChatGPT Pro на базі моделі o1 pro mode

6 декабря 2024 г., 9:35

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OpenAI представила ChatGPT Pro, новий платний рівень свого чат-бота, який надає доступ до великих мовних моделей, оптимізованих для міркувань.

Вартість підписки становить 200 доларів на місяць, що в 10 разів більше, ніж орієнтований на споживача план ChatGPT Plus.

ChatGPT Pro надає необмежений доступ до OpenAI o1, флагманського LLM для вирішення завдань на основі міркувань. Підписка також включає o1-mini, версію LLM, яка жертвує деякою якістю заради більш швидкого відгуку, і більш універсальний GPT-4o.

OpenAI вперше випустила o1 в попередній версії у вересні минулого року. На тлі сьогоднішнього розгортання плану ChatGPT Pro, компанія перевела LLM в загальний доступ з декількома поліпшеннями.

Остання версія o1 відповідає швидше і точніше, ніж попередня версія. За даними TechCrunch, модель на 34% рідше генерує результати з «великими помилками», відповідаючи на «складні запитання з реального світу». Вона також отримала можливість аналізувати зображення, завантажені користувачем.

Клієнти ChatGPT Pro з більш високими вимогами можуть отримати доступ до другої, більш потужної версії o1, яка отримала назву o1 pro mode. За даними OpenAI, вона використовує більше апаратних ресурсів для обробки підказок і довше генерує відповіді. Результатом є значне підвищення якості вихідних даних.

OpenAI порівняв o1 pro mode і o1, використовуючи AIME 2024, колекцію запитань з математичних олімпіад. Перша модель відповіла вірно на 86% запитань, проти 9% у o1. В іншому контрольному тесті, який містив питання з науки докторського рівня, o1 pro mode покращив результат o1 на 3%.

Згідно з тестами OpenAI режим o1 pro показав лише на 1% кращі результати в тесті, що складався зі складних питань з програмування. Однак, коли справа доходить до простіших завдань з кодування, модель генерує на 75% менше помилок, ніж o1. Компанія стверджує, що ці простіші завдання більше відповідають підказкам, пов'язаним з програмуванням, які модель повинна обробляти для користувачів.

Оскільки режим o1 pro потребує більше часу для генерації відповідей, компанія додала до ChatGPT Pro індикатор прогресу, який відстежує час очікування.

OpenAI планує розширювати можливості o1 з часом. Компанія працює над опцією виклику функцій, яка дозволить моделі виконувати дії в зовнішніх додатках. OpenAI також планує надати o1 можливість переглядати веб-сторінки та обробляти широкий спектр завантажених файлів.

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