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Общая мощность инсталлированных в 2020 г. солнечных батарей превысит 142 ГВт

9 января 2020 г., 16:55
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Общая мощность инсталлированных в 2020 г. солнечных батарей превысит 142 ГВт

Мировой рынок солнечной энергетики продолжает показывать темпы роста, описываемые двузначным числом. Как прогнозируют аналитики из IHS Markit, в нынешнем году общая мощность инсталлированных солнечных батарей достигнет 142 ГВт, тем самым на 14% будет улучшен результат 2019 г. Для сравнения, десять лет назад общемировая мощность инсталлированных батарей достигла 20 ГВт. Причем, тогда насчитывалось лишь семь стран, общая мощность инсталлированных батарей в которых превышала 1 ГВт. По итогам нынешнего года подобных стран уже будет сорок три.

Ключевой рынок солнечной энергетики — китайский — в 2019 г. вырос на 53% «YoY». Однако под контролем десяти крупнейших стран-потребителей окажется 73% общего рынка, тогда как в 2010 г. было 94%.

После того, как в 2019 г. инсталляции выросли почти в два раза, европейский рынок продолжит рост и в 2020 г. выйдет на инсталляцию панелей общей мощностью 14 ГВт. Ключевые рынки сформируют Испания, Германия, Нидерланды, Франция, Италия и Украина, на долю которых в 2020 г. придется 63% общеевропейских инсталляций.


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