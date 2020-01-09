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Наушники Amazfit PowerBuds - для любителей спорта, а ZenBuds - помогут уснуть

9 января 2020 г., 16:26
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Наушники Amazfit PowerBuds - для любителей спорта, а ZenBuds - помогут уснуть

Компания Huami представила линейку наушников на выставке Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе.
 
Amazfit PowerBuds, как отмечается, идеальный компаньон для работы и спорта.
Наушники Amazfit PowerBuds весят всего 7 г. и оснащены магнитными заушниками. С помощью встроенного пульсометра Huami PPG наушники PowerBuds также отслеживают сердечный ритм, позволяя контролировать показатели в режиме реального времени и предупреждая о повышенном сердцебиении.
 

Наушники Amazfit PowerBuds - для любителей спорта, а ZenBuds - помогут уснуть

Оснащенные диафрагмой из современного композитного материала PowerBuds обеспечивают высокоточное воспроизведение звука. Наушники способны работать в течение восьми часов на одном заряде. В сочетании с портативной магнитной зарядкой пользователи могут рассчитывать на 24* часа стабильного воспроизведения музыки на ходу. Уникальный режим Thru Mode поддерживает оптимизацию окружающего звука.
 
Amazfit PowerBuds позволяют всегда оставаться на связи, благодаря интуитивному сенсорному управлению с настраиваемыми функциями касания.
 
Другая новинка - наушники ZenBuds со звукоизолирующей конструкцией плотно прилегают к ушной раковине, защищая ваш ночной сон от посторонних звуков и шумов. Гаджет оснащен уравновешенным якорем Knowles и функцией умного подавления помех, создающей оптимальную атмосферу для сна и генерирующую успокаивающие звуки, автоматически выключающиеся сразу после засыпания. ZenBuds также собирают данные о сердечном ритме, положении тела и его движениях, анализируя режим вашего сна.
 

Наушники Amazfit PowerBuds - для любителей спорта, а ZenBuds - помогут уснуть

Наушники способны работать до 12 часов на одном заряде. Amazfit ZenBuds деликатно будят вас с помощью индивидуального будильника, постепенно наращивающего звук и не беспокоящего окружающих. 
 

Amazfit PowerBuds можно будет приобрести уже в феврале по рекомендуемой розничной цене 99,9 долл. Amazfit ZenBuds также появятся в продаже в 2020-м, однако конкретный график пока не согласован.

Стоит отметить, что акции Huami котируются на бирже в Нью-Йорке и  капитализация компании на данный момент составляет 752,66 млн долл.

Наушники Amazfit PowerBuds - для любителей спорта, а ZenBuds - помогут уснуть


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