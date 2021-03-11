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Андрей Тищенко

"Облака плывут … в Абакан"

11 марта 2021 г., 16:43
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Французский кейс войдет в учебники по безопасности данных.

Пожар уничтожил стратегически важный кластер OVH в промышленном пригороде Страсбурга: дата-центр SBG2, трансформаторную подстанцию и сопутствующие инженерные службы. OVH предоставляет услуги выделенных серверов, общего и облачного хостинга, VoIP телефонии. Площадка – крупнейший хостинг-провайдер в Европе и третий по величине в мире. Кроме того, важный сетевой узел и обслуживает большую часть немецкого трафика - Германия сразу за Рейном. Говорят, всего в кластере хостилось примерно 25-30 тысяч серверов. Все, что не сгорело и находится в соседних зданиях, сейчас отключено от питания, с неясными перспективами восстановления после пожаротушения. Среди пострадавших были и украинские пользователи. Так, во Львове перестали работать GPS-трекеры на общественном транспорте.

Казалось бы, при чем тут облака? Ни при чем. OVH получит страховое возмещение. Поставщики серверов и систем хранения с премиум-пакетами гарантии умоют руки - это техногенная катастрофа, форс-мажор. Предложат купить несколько десятков тысяч новых серверов. А что же пользователи? Придет трезвый взгляд на природу облаков, но в первую очередь – на свою собственную корпоративную политику работы с данными. Сказано ж, “тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать”.

Вывод только один. Вернее, вопрос: [Мистер Фикс], есть ли у вас план [Disaster Recovery]?

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак

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