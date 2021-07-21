NVIDIA впервые продемонстрировала трассировку лучей и DLSS на ARM

21 июля 2021 г., 14:15

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На конференции разработчиков игр GDC компания NVIDIA представила новые технические демонстрации, в которых технологии GeForce RTX работают на процессоре MediaTek на базе архитектуры ARM. Они показали возможность переноса трассировки лучей и DLSS на широкий спектр более энергоэффективных устройств.

Демоверсии включают Wolfenstein: Youngblood с трассированными в реальном времени отражениями и (впервые) DLSS на платформе ARM. NVIDIA также показала демо The Bistro с трассировкой лучей в реальном времени на Arm и с технологиями RTX Direct Illumination (RTXDI) и NVIDIA Optix AI-Acceleration Denoiser (NRD).



Демо запущены в реальном времени на платформе Arm MediaTek Kompanio 1200 в паре с графическим процессором GeForce RTX 3060.

Обе демонстрации стали возможными благодаря тому, что NVIDIA портировала несколько SDK RTX для работы на устройствах Arm, в том числе:

Deep Learning Super Sampling (DLSS), где используется ИИ для увеличения частоты кадров и создания красивых, четких изображений для игр;

RTX Direct Illumination (RTXDI), который позволяет разработчикам добавлять динамическое освещение в свою игровую среду;

NVIDIA Optix AI-Acceleration Denoiser (NRD), который использует ИИ для более быстрого рендеринга изображений с высокой точностью;

Утилита RTX Memory (RTXMU), которая оптимизирует способы использования видеопамяти приложениями;

RTX Global Illumination (RTXGI), который помогает воссоздать способ отражения света в реальных условиях.

SDK RTXDI, NRD и RTXMU для Arm с Linux и Chromium уже доступны. RTXGI и DLSS ожидаются в ближайшее время.

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