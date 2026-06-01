NVIDIA та Microsoft представили DGX Station для Windows із підтримкою 1-трильйонних AI-моделей

1 червня 2026 г., 13:35

Компанія NVIDIA оголосила про реліз NVIDIA DGX Station для Windows, що заявлений як найпотужніший у світі настільний AI-суперкомп’ютер. Пристрій розроблено для створення, запуску та інтеграції автономних AI-агентів безпосередньо у Windows-додатки та робочі процеси підприємств. Потужність системи дозволяє локально запускати передові AI-моделі обсягом до 1 трильйона параметрів.



Історично склалося так, що важкі корпоративні завдання - навчання, тонке налаштування та масштабний інференс - вимагали великих серверів у дата-центрах під керуванням Linux. Водночас абсолютна більшість компаній зі списку Fortune 500 використовують операційну систему Windows для повсякденної інженерної, дизайнерської та аналітичної роботи. DGX Station для Windows покликаний закрити цей розрив.



«Оскільки компанії масштабують використання AI-агентів, їм потрібна інфраструктура, здатна підключатися безпосередньо до тих додатків, які рухають їхній бізнес, - зазначив Кріс Марріотт (Chris Marriott), віцепрезидент підрозділу корпоративних платформ NVIDIA. - DGX Station приносить потужність суперкомп’ютера прямо у Windows, де мільйони людей щодня займаються проєктуванням, дослідженнями та творчістю».



В основі настільного суперкомп’ютера лежить архітектура NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip. Вона об'єднує графічний процесор NVIDIA Blackwell Ultra та 72-ядерний центральний процесор NVIDIA Grace через високошвидкісний інтерфейс зв'язку NVIDIA NVLink-C2C.



Платформа оснащена до 748 ГБ когерентної пам'яті для миттєвої обробки гігантських масивів даних. Її продуктивність досягає 20 петафлопс в обчисленнях формату FP4. Для візуалізації та симуляцій з трасуванням променів систему можна доукомплектувати додатковою відеокартою NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell.



Мережева карта NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC забезпечує швидкість передачі даних до 800 ГБ/с, дозволяючи об'єднувати кілька систем DGX Station в єдиний кластер для ще масштабніших завдань.



Корпоративний AI стрімко еволюціонує від простих чат-ботів до складних автономних агентів, які здатні міркувати в реальному часі та автоматизувати рутинні завдання. Створений у тісній співпраці з Microsoft, суперкомп'ютер DGX Station дозволяє паралельно запускати сотні таких агентів локально. Вони можуть інтегруватися в інженерний 3D-софт, допомагаючи дизайнерам і розробникам автоматизувати процеси.



Для корпоративних ІТ-відділів новинка пропонує звичну екосистему безпеки. Керування та розгортання GB300-інфраструктури відбувається за допомогою стандартних інструментів адміністрування Microsoft Windows. Водночас розробники, яким необхідний Linux, отримують повну підтримку, користуючись підсистемою Windows Subsystem for Linux (WSL).



Автономні агенти мають діяти в суворо обмеженому та безпечному середовищі. Спеціально для цього NVIDIA представила NVIDIA OpenShell - безпечну за своєю архітектурою систему виконання з відкритим кодом.



Спираючись на нові захисні механізми Windows, OpenShell створює ізольовану «пісочницю» для кожного окремого AI-агента. Політики конфіденційності застосовуються на рівні системи, а не через текстові підказки. Це унеможливлює ситуацію, коли AI-агент може обійти правила, влаштувати витік конфіденційних даних або скомпрометувати паролі компанії.



DGX Station для Windows розроблений для п'яти ключових корпоративних сценаріїв.



Паралельний запуск та підключення розумних помічників до бізнес-додатків.



Попереднє навчання та швидке тонке налаштування моделей у середовищі Windows.



Завантаження величезних датасетів безпосередньо у 748 ГБ пам'яті, що ліквідує затримки під час аналітики.



Високопотоковий запуск моделей обсягом до 1 трлн параметрів.



Об'єднання обчислень AI з фотореалістичною симуляцією віртуально-фізичних середовищ (робототехніка, проєктування).



Пристрій може використовуватися як персональний суперкомп'ютер окремого розробника або як локальний обчислювальний вузол для всієї команди, з можливістю масштабування завдань у велику хмару на базі GB300.



Початок глобальних постачань комп'ютерів DGX Station для Windows від таких партнерів, як ASUS, Dell Technologies, GIGABYTE, HP, MSI та Supermicro, очікується в IV кв. поточного року.

