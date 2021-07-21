Wi-Fi лампы TP-Link становятся доступны в Украине

21 июля 2021 г., 14:45

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Компания TP-Link выводит на украинский рынок энергосберегающие лампы Tapo L510E и L530E, которые поддерживают управление через фирменное приложение и Google Assistant, а также работу по расписанию.

Модель Tapo L510E с стандартным цоколем Е27 и энергопотреблением 8,7 Вт напрямую подключается к домашней Wi-Fi сети, а для ее настройки достаточно загрузить приложение Tapo на смартфон или планшет, вкрутить лампу в патрон и следовать подсказкам приложения. С его помощью можно регулировать уровень яркости, настроить расписание включения и выключения одной или нескольких ламп в заранее указанное время или активировать режим «Не дома», который будет самостоятельно зажигать и гасить лампы в разных комнатах вашего жилища, создавая иллюзию того, что в доме кто-то есть. Также можно настроить автоматическое включение света на закате или рассвете, либо сохранять предустановленные режимы – например, для просмотра фильмов или фотосессии.

Заявленный срок службы Tapo L510E составляет 15 тыс. часов. Рекомендованная розничная цена – 239 грн.

Главным отличием Tapo L530E является возможность выбора одного из 16 млн. цветовых оттенков, с регулировкой яркости и температуры цвета. Рекомендованная стоимость TP-Link Tapo L530E – 329 грн.

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