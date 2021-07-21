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Softprom будет продвигать разработки Gytpol для устранения неправильной конфигурации конечных точек

21 июля 2021 г., 13:45

Softprom будет продвигать разработки Gytpol для устранения неправильной конфигурации конечных точек

Компания Softprom сообщает о подписании дистрибьюторского соглашения с Gytpol, лидером в категории Endpoint Configuration Security Technology (ECS), в соответствии с которым будет продвигать и распространять решение Gytpol в Центральной и Восточной Европе, странах СНГ, Грузии и Украине.

Gytpol Validator обеспечивает непрерывный поиск и устранение неверных конфигураций на конечных точках, которые атакующие могут использовать для взлома. Эти пробелы зачастую остаются незамеченными другими инструментами по защите конечных точек от угроз и уязвимостей. Видимость, обеспечиваемая с помощью Gytpol Validator, позволяет организациям расширить покрытие защиты и уменьшить количество операционных пробелов.

Решение также включает обнаружение уязвимостей, боковое движение и распознавание атак в реальном времени, которые еще не охвачены стандартными базовыми показателями безопасности и стандартами соответствия. Gytpol поддерживает немедленное и автоматическое исправление неверных конфигураций.

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