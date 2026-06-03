NVIDIA Vera - перший у світі CPU, створений спеціально для AI-агентів

3 июня 2026 г., 12:35

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Компанія NVIDIA оголосила про запуск у серійне виробництво NVIDIA Vera - принципово нового класу центральних процесорів (CPU), розроблених спеціально для обслуговування AI-агентів. Заявлено, новинка забезпечує виконання завдань у 1,8 раза швидше порівняно з традиційними процесорами архітектури x86.



Vera покликана замінити успішну серію CPU NVIDIA Grace (кількість постачань якої вже наближається до 2,5 млн чипів) і вивести енергоефективність дата-центрів на новий рівень. Це критично важливо в епоху, коли AI-агенти еволюціонували від простих текстових відповідей до автономного написання коду, запуску програм в ізольованих середовищах («пісочницях») та керування сторонніми інструментами.



«AI-агенти стануть найбільшими споживачами обчислювальних потужностей у світі, - заявив Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник і генеральний директор NVIDIA. - Vera - це перший CPU, спроєктований для такого майбутнього. Він створений для запуску агентного AI в гіпермасштабах із неймовірною продуктивністю, ефективністю та гнучкістю програмування».



Інтерес до нової платформи виявили лідери різних галузей, хмарні провайдери та передові AI-лабораторії. Нью-Йоркська фондова біржа, яка обробляє понад 1,1 трлн повідомлень щодня, спільно з Redpanda та HPE впроваджує Vera для зниження затримок та масштабування своєї інфраструктури. Технологію тестують розробники моделей штучного інтелекту OpenAI, Anthropic (творці Claude) та SpaceXAI для прискорення складних обчислювальних процесів. Гіперскейлери Oracle Cloud Infrastructure (OCI), ByteDance, CoreWeave та Nebius інтегрують нові CPU у свої суперкомп'ютерні AI-кластери.



Портал Phoronix, що спеціалізується на незалежному тестуванні заліза, вже підтвердив, що NVIDIA Vera демонструє абсолютне лідерство у специфічних для AI-агентів завданнях: компіляції коду, обробці баз даних та роботі з мовами Python і Java.



Економіка сучасних AI-фабрик зміщується від класичної оцінки «кількість ядер за долар» до метрики «кількість згенерованих токенів за долар». Щоб максимізувати цей показник, NVIDIA розробила кастомне процесорне ядро під назвою Olympus.



Процесор Vera має 88 кастомних ядер Olympus. Він також підтримує просторову багатопотоковість (Spatial Multithreading) для одночасної роботи з тисячами паралельних запитів.



Підсистема пам'яті LPDDR5X із рекордною пропускною здатністю до 1,2 ТБ/с дозволяє AI-агентам не простоювати в очікуванні обробки даних процесором, завантажуючи графічні прискорювачі на 100%.



В архітектурному плані Vera виступатиме хост-процесором для майбутніх прискорювачів NVIDIA Vera Rubin за допомогою шини NVLink-C2C другого покоління (швидкість між CPU та GPU сягає 1,8 ТБ/с). Також анонсовано чип Vera BlueField-4 STX, який об'єднує обчислювальну потужність процесора з мережевим прискорювачем та апаратними системами безпеки.



Процесори Vera постачатимуться як у складі надщільних стійок із рідинним охолодженням для великих AI-фабрик, так і у вигляді класичних двопроцесорних серверів із повітряним охолодженням для звичайних підприємств.



Світові лідери з виробництва серверного обладнання - включаючи Dell Technologies, HPE, Lenovo та Supermicro - вперше запропонують клієнтам сервери на базі архітектури NVIDIA Vera як стандартну автономну опцію, що стане першою повноцінною альтернативою традиційним процесорам x86 (Intel та AMD) в корпоративному сегменті.



Перші готові системи та хмарні рішення на базі процесорів NVIDIA Vera надійдуть у продаж восени поточного року.

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