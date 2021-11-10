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NVIDIA представила платформу для создания аватаров на базе ИИ

10 ноября 2021 г., 11:05
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NVIDIA представила платформу для создания аватаров на базе ИИ

Компания NVIDIA анонсировала NVIDIA Omniverse Avatar, технологическую платформу для создания интерактивных аватаров на базе ИИ.

Как утверждается, Omniverse Avatar объединяет технологии компании в области речевого ИИ, компьютерного зрения, понимания естественного языка, систем рекомендаций и технологий моделирования. Аватары, созданные на платформе, представляют собой интерактивные персонажи с 3D графикой на базе трассировки лучей, которые могут видеть, говорить, разговаривать на самые разные темы и понимать высказанные намерения собеседника.

Компания считает, что Omniverse Avatar открывает двери для создания умных помощников, которых легко настраивать практически для любой отрасли. Это может помочь в миллиардах ежедневных взаимодействий с клиентами - заказами в ресторане, банковскими операциями, назначением личных встреч, бронированием и т. д., что ведет к расширению деловых возможностей и повышению удовлетворенности клиентов.

«Наступило время умных виртуальных помощников, - говорит Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор NVIDIA. - Omniverse Avatar сочетает в себе основные технологии графики, моделирования и искусственного интеллекта от NVIDIA, позволяя создавать сложнейшие приложения, работающие в реальном времени. Сценарии использования готовых к сотрудничеству роботов и виртуальных помощников невероятны и перспективны».

Omniverse Avatar является частью NVIDIA Omniverse, платформы для совместной работы в виртуальной среде и моделирования для рабочих процессов 3D. В своем выступлении на конференции NVIDIA GTC Дженсен поделился различными примерами Omniverse Avatar: Project Tokkio для поддержки клиентов, NVIDIA DRIVE Concierge для умных сервисов в транспорте и Project Maxine для видеоконференцсвязи.

На первой демонстрации Project Tokkio Дженсен показал коллег, беседующих на такие темы, как биология и изучение климата, с аватаром Toy Jensen, созданным как игрушечная копия его самого.

Во второй демонстрации Project Tokkio он показал аватар службы поддержки клиентов в ресторане, который мог видеть, разговаривать и понимать двух клиентов, когда они заказывали вегетарианские гамбургеры, картофель фри и напитки. Демонстрации проводились на базе программного обеспечения NVIDIA для ИИ и Megatron 530B - крупнейшей в мире настраиваемой языковой модели.

В демонстрации платформы DRIVE Concierge AI цифровой помощник на экране центральной приборной панели помогает водителю выбрать режим вождения, чтобы вовремя добраться до пункта назначения, а затем следует его запросу, чтобы установить напоминание, когда до цели останется менее 100 миль.

Дженсен также продемонстрировал способность Project Maxine добавлять современные видео и аудио функции в приложения для виртуального сотрудничества и создания контента. Во время видеовызова женщина находится в шумном кафе, но ее слышно четко, без фонового шума. Ее слова транскрибируются и переводятся в реальном времени на немецкий, французский и испанский языки с тем же голосом и интонацией.

Omniverse Avatar использует элементы речевого ИИ, компьютерного зрения, понимания естественного языка, механизмов рекомендаций, лицевой анимации и графики, получаемые с помощью следующих технологий:

    • Распознавание речи основано на пакете разработки программного обеспечения NVIDIA Riva, который распознает речь на нескольких языках. Riva также используется для генерации речевых ответов с использованием возможностей преобразования текста в речь.

    • Понимание естественного языка основано на большой языковой модели Megatron 530B, которая может распознавать, понимать и генерировать человеческий язык. Megatron 530B - это предварительно обученная модель, которая может при небольшом обучении или без него составлять полные предложения, отвечать на вопросы большой предметной области, резюмировать длинные сложные истории, переводить на другие языки и работать во многих других областях, для которых она специально не обучена.
    • Механизм рекомендаций основан на фреймворке NVIDIA Merlin™, который позволяет компаниям создавать рекомендательные системы глубокого обучения, способные обрабатывать большие объемы данных, чтобы делать более подходящие предложения.
    • Возможности восприятия базируются на фреймворке компьютерного зрения для видеоаналитики NVIDIA Metropolis.
    • В основе анимации аватара лежат технологии 2D и 3D лицевой анимации и рендеринга на основе искусственного интеллекта NVIDIA Video2Face и Audio2Face™.

Эти технологии объединены в приложение и обрабатываются в реальном времени с помощью фреймворка NVIDIA Unified Compute Framework. Упакованные в виде масштабируемых настраиваемых микросервисов эти навыки можно разворачивать и ими можно управлять в разных локациях с помощью NVIDIA Fleet Command.

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