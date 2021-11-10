Microsoft анонсировала Windows 11 SE и ноутбук Surface на базе новой ОС

10 ноября 2021 г., 10:25

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Во вторник Microsoft анонсировала предназначенную для использования в школах Windows 11 SE, специальную версию недавно выпущенной операционной системы Windows 11.



Сообщается, что производители компьютеров, такие как Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, выпустят новые ПК с Windows 11 SE. Microsoft также анонсировала свой собственный компьютер на базе этой ОС, Surface Laptop SE, который будет предлагаться в США по цене 249 долларов и появится в начале в начале 2022 г.



Наблюдатели отмечают, что этот анонс Microsoft нацелен на защиту своих лидирующих позиций в сегменте дешевых компьютеров. Windows 11 SE может помочь компании противостоять угрозе со стороны Google Chrome OS, на долю которой в 2020 году приходилось 10% поставок ПК на фоне почти 83% у Windows, как сообщает CNBC ссылаясь на Gartner.



Базовая модель Surface Laptop SE оснащена 11,6-дюймовым дисплеем, процессором Intel Celeron, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем 64 ГБ. Устройство оснащено фронтальной HD-камерой с разрешением 720p и стереодинамиками. В блоге Microsoft отмечается, что специалисты компании адаптировали UEFI так, чтобы выжать максимум из управления питанием, что позволило Surface Laptop SE обеспечить до 16 часов автономной работы при стандартном использовании.



Как отмечается, Windows 11 SE была разработана и создана во время пандемии для решения самых фундаментальных проблем, с которыми школы столкнулись в мире смешанного обучения. Решение нацелено на повышение производительности и оптимизирует ресурсы на недорогих устройствах для обеспечения более комплексного обучения.



Новая ОС была создана с учетом отзывов учителей, которым нужна простая среда, не отвлекающая внимание учащихся. А также отзывов ИТ-администраторов школ, которым нужны устройства, безопасные, простые в развертывании и управлении, плюс к этому обеспечивающие работу в течение всего дня в меняющихся условиях учебного года.



Windows 11 SE оптимизирована для наиболее часто используемых образовательных программ, включая приложения Microsoft 365, поддерживает как онлайн, так и офлайн возможности. В Microsoft считают, что отсутствие доступа к Интернету не должно ограничивать обучение детей. Приложения Microsoft Office, включая Word, PowerPoint, Excel, OneNote и OneDrive, доступны для автономного использования на устройствах с Windows 11 SE в рамках лицензии Microsoft 365. OneDrive позволяет хранить файлы локально на каждом устройстве, чтобы учащиеся могли получить к ним доступ, когда они не в сети. Когда они вернутся в школу и будут иметь доступ в Интернет, Windows 11 SE автоматически синхронизирует офлайн-изменения.



Для ИТ-администраторов Windows Autopilot обеспечивает развертывание устройств без каких-либо дополнительных действий. А Intune for Education предоставляет простое и безопасное решение для управления облаком, позволяющее развертывать устройства Windows 11 SE и управлять ими из любого места прямо из коробки. Устройства прод управлением Windows 11 SE обновляются автоматически с помощью политик, установленных в Intune для образовательных учреждений, чтобы свести к минимуму сбои, а также предлагают самые последние обновления безопасности и надежности. Intune для образования также позволяет ИТ-администраторам безопасно доставлять нужные приложения и политики на каждое устройство учащегося. Чтобы обеспечить безопасность устройства и учащихся, только ИТ-администраторы могут загружать и устанавливать приложения и службы непосредственно на устройство.

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