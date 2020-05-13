Nutanix наращивает свои возможности восстановления после аварий

13 мая 2020 г., 14:54

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Для того, чтобы помочь клиентам лучше защитить наиболее важные приложения, компания Nutanix добавила продвинутые возможности аварийного восстановления в своё ПО гиперконвергентной инфраструктуры и в гипервизор AHV.

Анонсированный вчера апдейт включает в себя новые опции автоматизации для восстановления приложений и их данных и обеспечения непрерывности функционирования бизнеса.

«Поддержание непрерывных деловых операций является приоритетной задачей для компаний и организаций всех типов, — сказал Грег Смит (Greg Smith), вице-президент по маркетингу продуктов Nutanix. — Несмотря на это, большинство предприятий предпочитают полагаться на свои силы в реализации аварийного восстановления для защиты от общесистемных сбоев ИТ. Nutanix нативно предоставляет автоматизированные, простые в развёртывании решения аварийного восстановления, разработанные для доставки приложений, которые всегда должны быть доступны».

Центральное место во вчерашнем анонсе отводится новой функции Multi-Site Disaster Recovery. Она позволяет клиентам восстанавливаться после одновременного отказа двух и более ЦОД и при этом сохраняет готовность наиболее ответственных приложений и данных. Эта опция, по словам представителей Nutanix, будет особенно полезна заказчикам из отраслей финансовых сервисов, здравоохранения и служб экстренной помощи.

Компания также рекламирует опцию Unmatched Near Sync Disaster Recovery, которая, по её завершениям, обеспечит асинхронную репликацию с Recovery Point Objective (RPO) всего 20 секунд — втрое лучше, чем у её существующей технологии. Показатель RPO определяет, сколько времени может отделять аварию от последнего бэкапа без нанесения серьёзного ущерба деловым операциям.

Ещё одним новшеством стала нативная поддержка синхронной репликации гипервизором Nutanix. Практически мгновенная репликация между несколькими локациями позволит AHV Hypervisor обеспечить высокую готовность ответственным рабочим нагрузками, таким как базы данных или виртуальные десктопы.

Напоследок, Nutanix представила улучшенную Disaster Recovery Orchestration with Runbooks, которая даёт предприятиям больше контроля за комплексным процессом восстановления и позволяет сконцентрировать ресурсы на ключевых приложениях.

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