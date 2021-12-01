«МУК» начинает поставки решений для гиперконвергентных систем Nutanix

1 декабря 2021 г., 11:15

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Группа компаний «МУК» и компания Nutanix, разработчик решений для создания гиперконвергентных инфраструктур и программных хранилищ, объявили о подписании дистрибьюторского контракта на территории Армении, Беларуси, Грузии и Украины.

Флагманским продуктом Nutanix является программно-аппаратный комплекс Virtual Computing Platform, построенный на модульных принципах из стандартных серверных узлов, которые функционируют под управлением одного из гипервизоров (VMware ESX, Microsoft Hyper-V или собственный – Acropolis на базе KVM). Они объединяются в единый пул благодаря операционной системе Nutanix, одним из компонентов которой является специальная виртуальная машина, обслуживающая все операции ввода-вывода гипервизора и других виртуальных машин узла. Nutanix Virtual Computing Platform кардинально упрощает развертывание виртуальных машин и обеспечивает простой модульный подход к построению современных ЦОД.

Также портфель Nutanix включает в себя и отдельно распространяемое ПО, относящееся к классу гиперконвергентных систем. Из основных продуктов стоит выделить распределенную платформу управления и оркестрации Acropolis Operating System (AOS). Операционная система обеспечивает автоматическое хранение, масштабируемость, эффективность использования пространства, безопасность и защиту данных. На AOS работает платформа Nutanix HCI. Также нужно отметить уже упомянутый безопасный гипервизор Acropolis Hypervisor (AHV), основанный на открытом исходном коде, и решение Prism, которое позволяет комплексно управлять виртуализированными средами ЦОДа.

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