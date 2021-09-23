Nutanix AOS 6 предлагает виртуализацию сетей, автоматизированные политики безопасности и встроенные функции аварийного восстановления

23 сентября 2021 г., 17:35

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Компания Nutanix объявила новые функции своей платформы, включая выпуск AOS 6, чтобы помочь заказчикам создавать программно-определяемые ЦОД и ускорить развертывание гибридных мультиоблачных сред. Новшества включают продвинутые возможности развертывания виртуальных сетей и аварийного восстановления, а также соблюдение политики «нулевого доверия» в области безопасности. Все они интегрированы в платформу и управляются через единый интерфейс, что снижает операционные издержки. Их отдельная реализация (вне платформы Nutanix) потребовала бы от компаний специализированных навыков, ПО и оборудования.

Nutanix AOS 6 может включать возможности Flow Networking – решения для виртуализации сети c использованием гипервизора AHV, которое позволяет упростить работу с сетями через единую программно-управляемую панель. Компании и провайдеры смогут создавать виртуальные частные облака (VPC), чтобы предложить пользователям облачную гибкость с минимальной зависимостью от аппаратных коммутаторов и маршрутизаторов.

Flow Networking также предлагает возможности VPN, которые позволяют соединять и расширять виртуальные сети на любую публичную и частную облачную инфраструктуру. Предоставление облачных подключений по запросу без необходимости использования выделенных физических устройств и их конфигурирования снижает затраты и упрощает операции для клиентов.

Клиенты, использующие платформу Nutanix с AOS 6, получают встроенные функции обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления (BCDR), которые ранее были доступны только в специализированных решениях. В AOS 6 реализована возможность использования публичного облака в качестве резервной площадки, поддержка кластеризации Metro для гипервизора AHV, обеспечивающая автоматическое переключение в случае аварии, а также сквозное шифрование трафика в ходе аварийного восстановления.

Все больше организаций используют подход «нулевого доверия», но разработка и внедрение действенных политик безопасности сложна и может стать серьезным препятствием, особенно для гибридных сред. Специальная функциональность SaaS Flow Security Central платформы Nutanix устраняет эти сложности. Автоматизированное применение политик микросегментации Flow основывается на алгоритме машинного обучения, который анализирует сетевой трафик и рекомендует политики безопасности для защиты приложений на виртуальных машинах от потенциальных атак.

Помимо этого, Nutanix обеспечивает интеграцию с ведущим в отрасли решением Qualys по обнаружению и реагированию на уязвимости (VMDR). Это упрощает установку исправлений безопасности за счет обнаружения угроз и визуализации рисков уязвимостей, ориентированных на виртуальные машины. Расширенная защита в Nutanix Files обнаруживает и предотвращает угрозы на основе обновляемой базы, уже содержащей более 4000 известных сигнатур программ-вымогателей.

В настоящее время клиентам уже доступны новые функции виртуальных сетей и аварийного восстановления. Улучшения безопасности находятся в стадии разработки.

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