Nutanix анонсировала новые сервисы для работы с неструктурированными и структурированными данных

28 сентября 2021 г., 12:24

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Компания Nutanix объявила о новых возможностях своей платформы, которые упрощают управление данными, оптимизируют производительность баз данных и обработку больших объемов данных для критичных приложений.



Как отмечается, Nutanix обеспечивает многоуровневое хранение неструктурированных данных в локальной среде и в облаке с 2-х кратным ростом производительности хранилища для баз данных и 3-х кратным для больших объемов данных. Теперь доступен новый сервис Nutanix Data Lens для управления неструктурированными данными. Кроме того, сервис Nutanix Era обеспечивает масштабирование хранилища одним щелчком мыши и расширенный контроль доступа на основе ролей для баз данных PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server и Oracl Database в гибридных мультиоблачных средах.



«Компании хранят разные типы данных - как структурированные, так и неструктурированные - и хотят сделать работу с ними удобной, не прибегая к помощи множества поставщиков, - говорит Раджив Мирани, технический директор Nutanix. - Новые функции в платформе Nutanix распространяют наши технологии работы с данными на высокопроизводительные системы, чтобы предоставить единую платформу со встроенными сервисами данных для всех рабочих нагрузок и видов данных».



Клиенты, которым необходимо запускать крупномасштабные базы данных, смогут до двух раз увеличить производительность без сложных изменений конфигурации хранилища. Они также смогут снизить задержки доступа к хранилищу, воспользовавшись преимуществами аппаратных технологий, таких как Intel Optane, в сочетании с технологией предпочтительного размещения данных Nutanix.



Кроме того, Nutanix упростила выполнение аналитических рабочих нагрузок, включая нагрузки Hadoop и SAS Grid. Новый режим применения коэффициента репликации на платформе Nutanix позволяет в 3 раза быстрее обрабатывать данные при одновременном снижении затрат. Наконец, Nutanix Objects – S3 совместимое решение для хранения объектов поддерживает высокопроизводительное хранилище петабайтного масштаба для создания «озер данных». Компании, работающие с современными аналитическими приложениями, такими как Apache Spark, получат выгоду от значительного повышения производительности обработки запросов и больших пакетов с помощью S3 Select и оптимизированной поддержки S3A.



Сервис баз данных Nutanix Era позволяет управлять самыми популярными базами данных, такими как PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server и Oracle Database в гибридных мультиоблачных средах. С помощью Era легко и быстро масштабировать хранилище базы данных, выполняя одним щелчком мыши операции, которые ранее требовали дней или недель. Кроме того, компании могут более легко внедрить политики безопасности и соответствия требованиям за счет поддержки управления доступом на основе ролей, а также безопасного совместного доступа к базам данных и операций управления ими. Наконец, Era теперь поддерживает возможности аварийного переключения между несколькими регионами при отказе, обеспечивая повышенную отказоустойчивость за счет предоставления базы данных высокой доступности как услуги.



Nutanix представил облачный сервис Nutanix Data Lens, предназначенный для управления неструктурированными данными и защиты их от угроз. Сервис предоставляет информацию о неструктурированных данных, хранящихся в унифицированном хранилище Nutanix локально или в общедоступном облаке, включая схемы доступа, возраст данных, типы данных и другую информацию. Nutanix Data Lens упрощает управление жизненным циклом данных, а также защитит против атак программ-вымогателей путем обнаружения и блокировки подозрительных файлов и предупреждения об аномальной активности.



Кроме того, Nutanix поможет клиентам управлять ростом неструктурированных данных с помощью встроенной поддержки многоуровневого хранения данных для Nutanix Objects, AWS S3 и хранилища blob Azure. Для файловых ресурсов в Nutanix Files доступны функции самовосстановления и аварийного восстановления с показателем RPO в 1 минуту.



Новые функции Nutanix Era в настоящее время доступны клиентам. Расширенная поддержка баз данных и больших данных в платформе Nutanix, а также функции управления неструктурированными данными находятся в стадии разработки.



Nutanix является мировым лидером в области облачного ПО и пионером гиперконвергентной инфраструктуры, которая делает вычисления невидимыми и позволяет клиентам фокусироваться на бизнес-результатах. Организации по всему миру используют ПО Nutanix, чтобы создать единую платформу для запуска любых приложений в любом месте и в любом масштабе. Узнайте больше на www.nutanix.com или подпишитесь на нас в Twitter @nutanix.

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