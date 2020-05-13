Meizu обновила флагманские смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro

13 мая 2020 г., 15:55

0

Tweet

Компания Meizu официально сообщила о выпуске флагманских смартфонов Meizu 17 и Meizu 17 Pro. Внешне они идентичны и оснащены дисплеем Super AMOLED с диагональю 6,6 дюйма (2340×1080, 390 ppi), который защищен Gorilla Glass 5. Экран занимает 92,2% площади лицевой панели. Сообщается, что пиковая яркость дисплея — 1100 нит, а его динамическая контрастность — 20 000 000:1. В дисплее реализована кадровая частота 90 Гц и поддерживается расширенный динамический диапазон HDR 10+. Новинки базируются на восьмиядерном чипе Qualcomm Snapdragon 865 с графикой Adreno 650 на частоте 585 МГц. На борту также имеется модем Qualcomm Snapdragon X55.

Главное отличие между Meizu 17 и версией 17 Pro заключается в том, что в первом используется память LPDDR4X, а во втором — LPDDR5. Отметим также, что у Meizu 17 Pro задняя панель керамическая.

Кроме того, представленные модели отличаются оснащением основной камеры. При одинаковой основной камере 64 Мп с сенсором Sony IMX686, в Meizu 17 имеется еще широкоугольная 8 Мп с углом обзора 118 градусов, для макросъемки 5 Мп и портретная 12 Мп. В старшей модели — 32 Мп для макросъемки и телевик 8 Мп, плюс к этому есть ToF-камера. Смартфоны также оснащены фронтальной камерой в 20 Мп.

Хотя и Meizu 17 и Meizu 17 Pro имеют на борту одинаковый аккумулятор емкостью 4500 мАч и поддерживают 30-ваттную проводную зарядку mCharge, старшая также имеет возможность Wireless mCharge (27 Вт).

На китайском рынке Meizu 17 в варианте 8 ГБ/128 ГБ обойдется в 522 долл., а версия 8 ГБ/256 ГБ - 565 долл. Для Pro будут предложены цены - за 8 ГБ/128 ГБ 605 долл. и за 12 ГБ/256 ГБ 665 долл.).

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации