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Гіперконвергентна система Cisco – перше в галузі рішення Nutanix HCI на базі модульної блейд-архітектури

16 мая 2025 г., 14:35
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Гіперконвергентна система Cisco – перше в галузі рішення Nutanix HCI, що використовує модульну блейд-архітектуру

Компанії Cisco та Nutanix представили нову гіперконвергентну систему Cisco Compute Hyperconverged X-Series System – перше в галузі рішення Nutanix HCI, що використовує модульну блейд-архітектуру, інформує «Мегатрейд». Розроблене для спрощення ІТ-інфраструктури та операцій, воно відповідає й швидкозмінним вимогам ІТ, серед яких, зокрема, – поява генеративного AI й дедалі більша важливість периферійних обчислень.

Це гіперконвергентне рішення поєднує простоту експлуатації хмарної платформи Nutanix та гнучкість і ефективність модульної системи Cisco UCS X-Series. Тепер організації можуть легко розгортати, масштабувати й модернізувати свої гіперконвергентні кластери, будуючи при цьому більш стійку та готову до майбутнього ІТ-інфраструктуру.

Також пропонується варіант Cisco Compute Hyperconverged X-Series Direct для віддалених філій, регіональних офісів, а також малих та середніх центрів обробки даних. Cisco UCS X-Series Direct перетворює обчислювальну гіперконвергентну Cisco X-Series на автономну систему, що містить пару інтегрованих міжмережевих з'єднань і до восьми серверних вузлів.

Гіперконвергентна система Cisco Compute X-Series підтримує прискорення за допомогою GPU завдяки модулю PCIe UCS X-series Gen4, що робить її пристосованою до різноманітних робочих навантажень (таких як штучний інтелект, інфраструктура віртуальних робочих столів і високопродуктивні обчислення), а також до обчислень загального призначення.

Щоб розгортати гіперконвергентне середовище та ефективно ним керувати, рішення використовує Cisco Intersight і Nutanix Prism Central. Інженери Cisco інтегрували ці інструменти через API, створивши спільну хмарну операційну модель. Розгортання керується Nutanix Prism Central з використанням політик Cisco Intersight, тому замовники можуть розгортати гіперконвергентні кластери в будь-якому місці за допомогою шаблонного дизайну.

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