Новый беспроводной маршрутизатор Mercusys MW306R обойдется в 399 грн

2 июня 2021 г., 13:05

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По сообщению украинского офиса Mercusys, в нашей стране стартовали продажи бюджетного беспроводного маршрутизатора MW306R. Он работает в одном частотном диапазоне 2,4 ГГц, обеспечивая скорость Wi-Fi соединения до 300 Мбит/с, чего достаточно для большей части украинских потребителей, все еще пользующихся 100-мегабитным интернетом.

Отмечается, что новинка оснащена тремя внешними антеннами 5 дБи, что призвано обеспечить расширенное покрытие Wi-Fi сети. В устройстве имеется возможность вернуться к заводским настройкам с помощью кнопки Reset.

Mercusys MW306R может работать в четырех режимах — маршрутизатора (по умолчанию), точки доступа, усилителя Wi-Fi сигнала, а также для раздачи интернета другим устройствам, подключенным к одному из трех 100-мегабитных LAN-потов через Ethernet-кабель (так называемый режим WISP — Wireless Internet Service Provider). Перед началом работы устройство настраивается через веб-интерфейс, что по оценке производителя не займет больше 10 минут, так как в комплект поставки входит инструкция, которая подробно объясняет последовательность действий. В устройстве имеется возможность настроить родительский контроль и ограничить для детей время подключения к интернету.

В числе дополнительных функций можно отметить поддержку IPTV и IPv6, защиту от киберугроз с помощью шифрования данных WPA/WPA2, а также возможность отключения служебных индикаторов по ночам.

Новая модель поставляется с трехлетней официальной гарантией — как и все сетевое оборудование Mercusys, официально ввезенное в Украину и выпущенное после 1.01.2021.

Рекомендованная розничная цена Mercusys MW306R составляет 399 грн.

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