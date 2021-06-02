HP финализировала сделку по приобретению HyperX

2 июня 2021 г., 13:45

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Ранее в этом году компания HP сообщала о приобретении HyperX ― игрового подразделения Kingston Technology и вот 1 июня объявлено о закрытии данной сделки.



Отмечается, что эта сделка отражает стратегию HP по дальнейшему стимулированию роста бизнеса Personal Systems, где гейминг и продажа соответствующих аксессуаров являются привлекательными сегментами рынка.



«Мы рады официально приветствовать выдающуюся команду HyperX в составе HP. HyperX завоевал доверие геймеров по всему миру. Мы намерены и в дальнейшем развивать этот бренд и усиливать его влияние», - заявил Алекс Чо, президент Personal Systems, HP Inc. - Данная сделка расширяет экосистему компании HP и открывает для нее новые возможности роста в сфере компьютерных технологий и смежных областях”.



Отмеченная наградами линейка продуктов HyperX включает в себя игровые гарнитуры, клавиатуры, мышки и коврики для них, микрофоны, а также различные аксессуары для игровых приставок.



Как было объявлено ранее, дочерний бренд Kingston перейдет к HP за 425 миллионов долларов. По прогнозам аналитиков, это приведет к увеличению прибыли HP в течение первого полного года после заключения сделки (не по отчетности GAAP).

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