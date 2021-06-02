TSMC начинает строительство фабрики в Аризоне

2 июня 2021 г., 12:25

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Как сообщает Reuters, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co начала строительство завода в Аризоне.



Как заявил исполнительный директор TSMC C.C. Вэй (C.C. Wei), производитель планирует потратить 12 млрд долл. на строительство полупроводниковой фабрики в США,



Выступая на ежегодной презентации технологий компании для клиентов и инвесторов, Вэй отметил, что завод в Аризоне будет нацелен на выпуск продукции по нормам 5 нм, которая начнет сходить с его линий в 2024 г.



Предполагается, что TSMC станет одной из нескольких компаний, включая Intel и Samsung Electronics, которые будут конкурировать за часть субсидий в размере 54 млрд долл., которые намерена выделить правительство США на развитие полупроводниковой индустрии.



Reuters ранее сообщало, что TSMC планирует построить шесть заводов на территории Аризоны в течение 10-15 лет.



Акции тайваньского производителя резко выросли с начала пандемии COVID-19, что сделало его самой дорогой производственной компанией в Азии с рыночной капитализацией 563 млрд долл., что более чем вдвое больше, чем у Intel.



В апреле TSMC объявила об инвестиционных планах в размере 100 млрд долл. на протяжении следующих трех с целью увеличения собственных производственных мощностей. На презентации Вэй повторил эту цифру, которая будет включать 30 млрд долл. расходов в этом году.



Вэй также сообщил, что компания разработала версию своего 5-нанометрового процесса производства чипов, сертифицированную для использования автопроизводителями.



Он также заявил, что разработка следующего поколения производства - технологии 3 нм — идет по плану и компания готовится к запуску серийного производства по этим нормам на заводе Fab 18 в Тайнане (Тайвань) во второй половине следующего года.

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