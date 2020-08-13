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Новый 4K-монитор Philips 279C9 обойдется в 14999 грн

13 августа 2020 г., 14:45
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Новый 4K-монитор Philips 279C9 обойдется в 14999 грн

Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила 27-дюймовый монитор Philips 279C9 с лаконичным дизайном, оснащенный портом USB-C и позиционируемый как решение для специалистов в области финансов, работающих с решениями CAD и приложениями для 3D-графики, а также для пользователей, которым важен стиль.

Монитор Philips 279C9 отличается безрамочной конструкцией с четырёх сторон, благодаря чему изображение выглядит крупнее, а системы из нескольких мониторов становятся более удобными. В конструкции новинки предусмотрена система прокладки кабелей, которая призвана организовать расположение проводов, убрав их с поля зрения и сократив беспорядок на столе. А ее подставка SmartErgoBase регулирует наклон, поворот и высоту.

Модель Philips 279C9 оснащёна разъёмом USB Type C, который позволяет передавать данные и заряжать ноутбук мощностью до 65 Вт. Монитор также оборудован портом DisplayPort, двумя HDMI и четырьмя USB 3.2.

IPS-панель обеспечивает разрешение UltraClear 4K UHD (3840×2160) и соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400. Ее максимальная яркость — 400 нит.

Чтобы сократить утомляемость от постоянного использования, монитор также оснащен режимом LowBlue и технологией Flicker-Free, которые защищают и оберегают глаза.

Монитор Philips 279C9 появится в продаже в августе 2020 года по рекомендованной розничной цене 14999 грн.


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