Ericsson развернет коммерческие 5G-сети у 100 операторов

13 августа 2020 г., 14:05

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Компания Ericsson объявила о заключила 100 соглашений и контрактов на развертывание 5G-сетей с различными операторами, причем о 58 из них объявлено публично. Сообщается, что в настоящее время на оборудовании Ericsson работают 56 коммерческих 5G-сетей на пяти континентах. Сотой по счету стала 5G-сделка с оператором Telekom Slovenij, анонсированная 12 августа.

Напомним, что о первом партнерском 5G-соглашении компания объявила в 2014 г. Затем были заключены первые соглашения о намерениях, за которыми последовали испытания технологии 5G NR (New Radio) и контракты на развертывание сетей. Первая коммерческая сеть 5G была запущена в 2018 г.

В распоряжении Ericsson полный портфель продуктов и решений для сети радиодоступа, опорной и транспортной сетей 5G. На оборудовании компании развернуты 5G-сети с неавтономной и автономной архитектурой, а также сети на базе технологии динамического перераспределения частотного ресурса — Ericsson Spectrum Sharing. В сетях используется двухрежимное 5G-ядро со встроенной поддержкой облачных функций.

На оборудовании Ericsson развернуты сети улучшенного мобильного широкополосного доступа и сети фиксировано-беспроводного доступа в высоком, среднем и низком частотных диапазонах в условиях городской застройки, а также в пригородах и отдаленных районах. На ряде развитых 5G-рынков операторы предлагают образовательные и развлекательные услуги с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности.

Президент и исполнительный директор компании Ericsson Борье Экхольм (Börje Ekholm) отметил: «Ericsson ориентируется на интересы своих заказчиков с самого начала разработки 5G-технологий. Мы рады, что в результате нашей работы 100 операторов из разных стран мира выбрали наши технологии для успешного достижения своих целей в области 5G. Интересы заказчиков остаются нашим приоритетом — мы будем помогать им обеспечивать использование преимуществ технологий 5G как критически важной национальной инфраструктуры для пользователей, отраслей, общества и страны».

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