Нові окуляри розширеної реальності OPPO Air Glass 3 працюють з AI

28 февраля 2024 г., 16:35

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Компанія OPPO представила на виставці MWC 2024 прототип нового покоління окулярів розширеної реальності OPPO Air Glass 3. Новинка може отримати доступ до моделі AndesGPT від OPPO через смартфон, забезпечуючи новий досвід роботи зі штучним інтелектом.



Завдяки здатності розуміти різні типи даних, включно з текстом, зображеннями, відео та аудіо, мультимодальні технології AI здатні обробляти й інтерпретувати складніші користувацькі сценарії, розкриваючи новий потенціал взаємодії з користувачем, наприклад, голосової та візуальної. Пристрої XR (розширеної реальності) відкривають нові можливості для реалізації цих функцій, але для того, щоб вони дійсно могли відігравати роль персонального, повсякденного розумного помічника, їм потрібна розширена функціональність і легкий дизайн. Керуючись цим баченням, компанія OPPO представила новий прототип OPPO Air Glass 3, щоб вивчити можливості технології штучного інтелекту, заснованої на взаємодії XR-пристроїв і смартфонів.



Скло OPPO Air Glass 3 важить всього 50 грамів і оснащене хвилеводом зі смоли власної розробки з коефіцієнтом заломлення 1,70, забезпечуючи рівномірність яскравості дисплея понад 50% і пікову яскравість понад 1000 ніт. Усе це дає змогу OPPO Air Glass 3 забезпечити відчуття від носіння, близькі до звичайних окулярів, і водночас надати найкращий повноколірний дисплей у своєму роді. Завдяки доступу до OPPO AndesGPT через застосунок Air Glass APP на смартфоні, користувачам достатньо злегка натиснути на скроню OPPO Air Glass 3, щоб активувати голосового помічника AI та почати виконувати низку завдань.



OPPO Air Glass 3 також підтримує сенсорну взаємодію, за допомогою якої можна легко керувати такими функціями, як відтворення музики, голосові виклики, відображення інформації, перегляд кольорових зображень і багато іншого. Окуляри також оснащені технологією зворотного звукового поля, відкритим акустичним дизайном з чотирма мікрофонами та іншими інноваціями, які покращують шумоізоляцію, забезпечуючи високу якість звуку і підвищений захист конфіденційності.



Цього року на виставці MWC OPPO спільно з компанією AlpsenTek, що спеціалізується на розробці датчиків технічного зору, і Qualcomm Technologies продемонструвала спільні зусилля цієї трійці зі створення нових технологій гібридного технічного зору з використанням нового алгоритму AI Motion. Розроблений під керівництвом OPPO, AI Motion може виконувати розмиття зображення та інтерполяцію зображення з високою частотою кадрів для використання у високошвидкісних камерах на основі комбінації традиційних даних зображення RBG і даних про рух, отриманих за допомогою системи подієвого зору (EVS). Використовуючи AI Motion, смартфони пропонують передові рішення для усунення розмитості зображень і фотографій, даючи змогу знімати справжні сповільнені відеоролики зі швидкістю 960 кадрів на секунду в роздільній здатності 4K. Використання даних EVS для точного вирівнювання рухомих об'єктів між кадрами збільшує динамічний діапазон і роздільну здатність. Ця технологічна інтеграція відкриває захопливі можливості для захоплення зображень і відео, підвищуючи потенціал для створення креативного контенту.

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