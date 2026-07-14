 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

ФОП тепер можуть сплачувати податки через Єдиний застосунок Приват24

14 июля 2026 г., 15:35
0 
 

ПриватБанк повідомляє, що відтепер фізичні особи-підприємці можуть подавати декларації платника єдиного податку безпосередньо через Єдиний застосунок Приват24. Новий сервіс доступний для ФОП 1-ї, 2-ї та 3-ї груп і дозволяє пройти весь процес звітування без додаткових програм, бухгалтерських сервісів чи відвідування державних установ.

Ключова особливість рішення – автоматичне формування декларації. Система аналізує транзакції за рахунками підприємця в ПриватБанку, самостійно розраховує дохід та заповнює необхідні поля документа. Підприємцю залишається лише перевірити інформацію та підписати декларацію через SmartID.

Після підписання документ миттєво надсилається до Державної податкової служби. На основі прийнятого звіту одразу можна сплатити податки в тому ж застосунку. Таким чином весь цикл податкового адміністрування – від підготовки декларації до виконання податкових зобов’язань, відбувається в одному мобільному сервісі.

Сервіс доступний у розділі «Податкові декларації» застосунку Приват24, де користувачі також можуть переглядати раніше подані звіти та створювати нові.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  