Вебінар. Захист мережі: важливість та переваги автоматизованих систем управління фаєрволами 

23 февраля 2024 г., 16:05

Які ризики можуть бути при неефективному керуванні фаєрволами? Які стратегії обрати для посилення безпеки та оптимізації процесів? Реєструйтесь на вебінар, щоб розкрити та розібрати сучасні виклики в кібербезпеці та відкрити світ систем управління фаєрволами.

Дата і час проведення вебінару:

05 березня 2024 року, 12:00 Kyiv/Ukraine

Вебінар буде корисний:

ІБ/IT директорам;

Керівникам ІБ/ІТ відділів;

Інженерам та іншим технічним фахівцям ІБ.

Спікер:

Микола Сьомакін

Presale engineer, NWU

Понад 14 років досвіду в IT по напрямках Networking & Security

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Участь у вебінарі безкоштовна, попередня реєстрація та підтвердження від організаторів є обов'язковими

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