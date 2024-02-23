Вебінар. Захист мережі: важливість та переваги автоматизованих систем управління фаєрволами 

Які ризики можуть бути при неефективному керуванні фаєрволами? Які стратегії обрати для посилення безпеки та оптимізації процесів? Реєструйтесь на вебінар, щоб розкрити та розібрати сучасні виклики в кібербезпеці та відкрити світ систем управління фаєрволами.
Дата і час проведення вебінару:
05 березня 2024 року, 12:00 Kyiv/Ukraine
Вебінар буде корисний:
- ІБ/IT директорам;
- Керівникам ІБ/ІТ відділів;
- Інженерам та іншим технічним фахівцям ІБ.
Спікер:
Микола Сьомакін
Presale engineer, NWU
Понад 14 років досвіду в IT по напрямках Networking & Security
Участь у вебінарі безкоштовна, попередня реєстрація та підтвердження від організаторів є обов'язковими
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