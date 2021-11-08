Новая ИИ-модель учится действовать как человек, наблюдая за ним

8 ноября 2021 г., 10:25

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В отличие от роботизированных систем, даже оказавшись в новой для себя обстановке люди могут легко справляться с задачами, требующими использования различных объектов.



Исследователи из Техасского университета в г. Остин и группы исследований ИИ компании Facebook разработали новый инструментарий, с помощью которого интеллектуальные агенты просто наблюдая за людьми, могут учиться эффективно вести себя в аналогичных средах.



Их статья предварительно опубликована на сервере arXiv, а в декабре на в виртуальной конференции NeurIPS состоится презентация этого исследования.



Исследователи предложили использовать для тренировки снятые от первого лица видеоматериалы, на которых показаны люди, выполняющие повседневные действия, такие как приготовление еды или мытье посуды. Такие видеоролики более доступны, чем демонстрации, аннотированные людьми.



Чтобы получить «приоры» (например, сведения о том, какие объекты нужно собрать для выполнения задачи), модель накапливает статистику о парах объектов, которые люди склонны использовать в определенных действиях. Модель напрямую обнаруживала эти объекты в видеороликах из большого датасета, составленного исследователями. В ходе обучения с подкреплением она получала вознаграждение в зависимости от того, какие объекты выбирала для выполнения конкретной задачи.



Составляя комбинации объектов, разработанная модель также учитывает характер их связи в контексте той задачи, которую робот учится выполнять, а не только их физическую близость (как ножи и вилки на столе) или семантическое родство.



Для оценки своей модели исследователи воспользовались массивом видеороликов от первого лица, демонстрирующих выполнение повседневных дел на кухне.



Полученные результаты, по мнению авторов, показывают, что их модель может сделать обучение домашних роботов более эффективным, чем другие ранее разработанные методы.



В будущем тот же подход можно будет применить также для тренировки программных ассистентов дополненной реальности, которые могут, например, наблюдать, как человек готовит определенное блюдо, а затем обучать новых пользователей его приготовлению.

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