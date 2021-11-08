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Израиль открестился от попавшей в черный список NSO Group

8 ноября 2021 г., 11:05
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Как сообщает Reuters, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид (Yair Lapid) в субботу дистанцировал правительство своей страны от NSO Group, фирмы, занесенной в черный список США из-за предполагаемого неправомерного использования ее шпионского ПО.

В расследовании 17 СМИ, опубликованном в июле, сообщалось, что программное обеспечение Pegasus от NSO было использовано для взлома смартфонов журналистов, правозащитников и правительственных чиновников в нескольких странах.

NSO отправляет свои продукты за границу по лицензиям Министерства обороны Израиля, которое начало собственное расследование деятельности компании после того, как обнаружилось предполагаемое неправомерное использование программного обеспечения.

Однако пока никаких результатов этого расследования не объявлено, и сообщается, рассматривает ли Израиль возможность ограничения объема экспорта NSO.

«NSO - это частная компания, а не правительственный проект, и поэтому, даже если она фигурирует в каких-то списках, она не имеет ничего общего с политикой израильского правительства», - заявил Лапид на пресс-конференции в Иерусалиме. «Я не думаю, что есть еще какя-либо страна в мире, которая имеет столь же строгие правила в отношении киберактивностей и которая их придерживается больше, чем Израиль, и мы будем продолжать следовать своим принципам».

Заявление Лапида, это фактическим первые публичные комментарии со стороны Израиля после того, как Министерство торговли США внесло NSO в черный список в минувшую среду.

В прошлом NSO Group обвиняли в продаже хакерских инструментов авторитарным режимам. Однако компания заявляет, что продает свою продукцию только правоохранительным органам и спецслужбам и принимает меры по пресечению злоупотреблений.

Его включение в США. список за участие в деятельности, противоречащей законам США. интересы национальной безопасности или внешней политики, означает, что экспорт в них от американских партнеров ограничен.

Представители NSO заявили, что они «встревожены» решением США и что контракты с государственными учреждениями, которые неправомерно использовали их продукты, разорваны.

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