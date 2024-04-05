«Курс молодого CEO» - з 22 квітня! 

5 апреля 2024 г., 15:30

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Будь-яка компанія починається з ідеї, а визначається менеджментом. Особливість більшості стартапів – у тому, що ті люди, які придумали ідею продукту і зробили сам продукт, займаються і менеджментом, створюючи бізнес і керуючи компанією.

Чи спадає вам на думку, що управління компанією – це галузь, яка потребує вивчення і далеко не все в ній очевидно?

Чи ловили ви себе на думці, що знаходите оригінальне рішення вже давно розв'язаної задачі?

Чи стикалися з відчуттям, що простіше написати програму, ніж провести співбесіду або звільнити співробітника?

Не треба винаходити велосипед…

Дуже багато молодих підприємців регулярно стикаються з проблемами в менеджменті, які добре відомі та давно вирішені, розв'язують їх самостійно з нуля, роблять це, як правило, погано та неефективно, часто тільки поглиблюючи проблеми.

Одна з причин, чому так відбувається, полягає в тому, що вони просто не знають про існування готових рішень для своїх проблем.

Іноді вони взагалі останніми розуміють, що їхній проєкт є вже не тільки перспективним сервісом або популярним мобільним застосунком, а й компанією, в якій працюють живі люди, і якою треба якось керувати.

Цей курс – для тих, хто втомився винаходити велосипеди та запідозрив, що проблеми в розвитку його компанії не унікальні. Він не претендує на повноту інформації, у ньому немає академічності викладу і, можливо, недостатньо системності, але я постарався компенсувати ці недоліки наочністю прикладів із власного досвіду та досвіду добре відомих компаній.

Для кого цей курс

Засновникам стартапів. З теплого лампового стартапу можна виростити сучасну компанію з мотивованою командою. Треба тільки знати, як.

Власникам бізнесі. Ви хочете займатися своїм продуктом або сервісом, а доводиться займатися рутиною управлінських рішень? Насправді все не так сумно – можна організувати роботу компанії, делегувати нудні процеси. Треба тільки знати, як.

Керівникам та менеджерам. Закони менеджменту однаково діють для компаній будь-якого розміру. Навіть якщо ви працюєте в традиційній та великій компанії, керувати нею можна так само впевнено, як і стартапом. Якщо знати, як.

Курс передбачає:

10 тижнів навчання. Досить насичений графік, але CEO має тільки трішки вільного часу.

20 відео-лекцій. Стисло та зрозуміло. Крім відеоверсії, буде доступне аудіо, яке можна буде слухати як подкаст.

5 Q&A сесій. Після завершення великого смислового блоку ви зможете обговорити його та поставити запитання безпосередньо автору курсу.

20+ реальних кейсів. Кейси реальних стартапів або компаній, які стикались з проблемами в менеджменті, з наведенням їх успішних рішень. Або ні.

Автор курсу – Сергій Петренко.

Новий курс починається 22 квітня та розрахований на 11 тижнів. Зробіть свій стартап успішною компанією!

Для тих, хто реагує швидко (тобто для стартаперів), є промокод – earlybird2024.

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