Кальцієва батарея може бути сплетена для пристроїв, що носяться

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Дослідники з Китаю розробили кальцієву батарею, що перезаряджається, яку можна вплести у волокна для живлення пристроїв, що носяться. Команда з Інституту волокнистих матеріалів і пристроїв при Фуданьському університеті в Шанхаї використовувала кальцій і вуглецеві нанотрубки для створення батареї, яка має значно більший термін служби, ніж інші кальцієві батареї.
Кальцієво-кисневі (Ca-O2) батареї теоретично можуть забезпечувати високу енергомісткість завдяки відновленню кисню до сполук оксиду кальцію (CaOx) за такої ж низької вартості, як і натрієві батареї. Це також дає змогу уникнути ризиків, пов'язаних із безпекою літій-іонних батарей у тканинах, які постійно рухаються і можуть бути схильні до короткого замикання.
Однак батарею Ca-O2, що перезаряджається і працює за кімнатної температури, поки що не створено, оскільки хімічний склад CaOx/O2 зазвичай містить інертні продукти розряду, а небагато електролітів можуть вмістити як високовідновлювальний металевий анод Ca, так і кисень.
Команда розробила батарею Ca-O2, здатну перезаряджатися протягом 700 циклів за кімнатної температури, використовуючи ретельно підібраний електроліт на основі іонної рідини з кальцієвим анодом і вуглецевими нанотрубками для катода.
Батарея стабільна на повітрі та була екструдована в гнучкі волокна, з яких можна сплести текстильні батареї для систем нового покоління, що носяться.
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