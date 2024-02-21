«Житомирська політехніка» з партнерами запустили акселератор для технологічних стартапів

21 февраля 2024 г., 11:35

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У лютому стартував відбір на BGV Hardware Accelerator – програму від державного університету «Житомирська політехніка» для підтримки технологічних стартапів. Мета акселератора – пошук та залучення талановитих інженерів, а також створення сучасних інноваційних продуктів для розвитку технологічних бізнесів за напрямами: автоматизовані виробництва, робототехніка та інтернет речей, автомобільна промисловість, медичні технології, дрони, екотехнології, енергетика та інші. Партнерами акселераційної програми виступили український фонд стартапів Ukrainian Startup Fund та відкрите обʼєднання гравців технологічної екосистеми Techosystem.

Приймання заявок від команд технологічних стартапів триватиме до 29 лютого. За результатами будуть відібрані 10 команд для подальшої участі в акселераторі. Акселераційна програма складається з теоретичної та практичної частин. Теоретична частина передбачає дев’ять навчальних модулів від міжнародних експертів та засновників провідних українських технологічних стартапів. Практична частина дозволить командам створити MVP на базі лабораторій інноваційного хабу «Житомирської політехніки».

Головним партнером та спонсором акселераційної програми виступила інвестиційна компанія BGV Group Management. Компанія виділила кошти на підтримку та розвиток ідей команд-учасників акселератора – йдеться про фінансування закупівлі необхідних додаткових матеріалів у процесі створення власних механізмів на суму до 3000 євро на кожну команду. Окрім цього компанія профінансувала дооснащення лабораторії інноваційного хабу «Житомирської політехніки» – придбання необхідного для навчання та розвитку технологічних проєктів сучасного обладнання.

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