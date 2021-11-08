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McAfee могут выкупить за 10 млрд долл.

8 ноября 2021 г., 9:15
McAfee могут выкупить за 10 млрд долл.

Как сообщает The Wall Street Journal, компания McAfee ведет переговоры с инвестиционной компанией Advent International о заключении сделки.

По данным из нескольких источников, речь идет о соглашении, в рамках которого McAfee будет приобретена за сумму в 10 млрд долл.

Потенциальная сделка происходит в то время, когда из-за пандемии переход к удаленной работе и рост кибератак стимулировали спрос на антивирусное программное обеспечение и программное обеспечение для цифровой безопасности.

Стремясь стать лидером в области программного обеспечения для обеспечения безопасности потребителей, американская компания NortonLifeLock в августе согласилась купить компанию Avast, за 8,6 млрд долл.

Акции McAfee, дебютировавшей на рынке в прошлом году, в пятницу закрылись с повышением на 20% до 25,46 долл. Капитализация компании подскочила до 11,06 млрд долл.

В марте компания заявила, что продаст свой корпоративный бизнес консорциуму во главе с Symphony Technology Group за 4 млрд долл.

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