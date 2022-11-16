Нова мобільна платформа Snapdragon 8 Gen 2 націлена на преміальні смартфони

16 ноября 2022 г., 13:15

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На Snapdragon Summit 2022 компанія Qualcomm Technologies представила свою новітню мобільну платформу преміумкласу Snapdragon 8 Gen 2. Повідомляється, що її використовуватимуть світові OEM-виробники та бренди, зокрема ASUS Republic of Gamers, HONOR, iQOO, Motorola, nubia, OnePlus, OPPO, REDMAGIC, Redmi, SHARP, Sony Corporation, vivo, Xiaomi, XINGJI/MEIZU та ZTE, а перші комерційні пристрої очікують до кінця 2022 року.



До складу цієї платформи входить модернізований процесор Qualcomm Hexagon, завдяки якому користувачі зможуть швидше обробляти природну мову з багатомовним перекладом і використовувати передові функції камери зі штучним інтелектом. У процесорі Hexagon реалізовано абсолютно нові вдосконалення архітектури, зокрема мікротайлові обчислення і потужніший тензорний прискорювач, які забезпечують збільшення продуктивності ШІ в 4,35 раза. Це також перша мобільна платформа Snapdragon, що підтримує INT4 - формат точності ШІ - з поліпшенням продуктивності на 60% на Ватт. Новітній Qualcomm Sensing Hub, який тепер оснащений двома процесорами ШІ, підтримує інтуїтивно зрозумілий досвід, що дає змогу використовувати користувацькі слова для пробудження.



Заявлено, що Snapdragon 8 Gen 2 автоматично покращує фотографії та відео в реальному часі за допомогою семантичної сегментації, яка використовує нейронну мережу ШІ, щоб камера контекстуально сприймала обличчя, риси обличчя, волосся, одяг, небо і багато іншого - і оптимізувала їх індивідуально, щоб кожна деталь отримала індивідуальну професійну настройку зображення. Процесор Snapdragon 8 Gen 2 також налаштований на підтримку нових датчиків зображення. Sony Semiconductor Solutions першою розробила технологію HDR з чотириразовим цифровим перекриттям, яка доопрацьована для Snapdragon. Samsung ISOCELL HP3, перший 200-мегапіксельний датчик зображення, оптимізований для Snapdragon 8 Gen 2, забезпечить професійну якість фотографій і відео. Це також перший Snapdragon, що включає кодек AV1 з підтримкою відтворення відео до 8K HDR зі швидкістю 60 кадрів на секунду.



Реалізована в Snapdragon 8 Gen 2 функціональність Snapdragon Elite Gaming включає апаратно прискорене трасування променів у реальному часі, що забезпечує реалістичне освітлення, зображення і підсвічування в мобільних іграх. Для оновленого GPU Qualcomm Adreno заявлений приріст продуктивності на 25%, а в CPU Qualcomm Kryo на 40% підвищена. Відзначається також можливість створення фотореалістичних людських персонажів в іграх завдяки першій у світі мобільній оптимізованій підтримці Unreal Engine 5 Metahumans Framework на Snapdragon.



До платформи Snapdragon 8 Gen 2 входить система Snapdragon X70 5G Modem-RF із процесором Qualcomm 5G AI, що дає змогу використовувати штучний інтелект для забезпечення революційних швидкостей завантаження та вивантаження даних 5G, покриття, затримки та енергоефективності. Це перша платформа Snapdragon, що підтримує 5G+5G/4G Dual-SIM Dual-Active, яка використовує міць і гнучкість двох SIM-карт 5G одночасно. Ця платформа також оснащена системою підключення Qualcomm FastConnect 7800, що забезпечує найменшу затримку Wi-Fi 7 і подвійне підключення Bluetooth для тривалого занурення в гру. High Band Simultaneous Multi-Link забезпечує пікову продуктивність Wi-Fi 7 по всьому світу.



Snapdragon 8 Gen 2 підтримує технологію Snapdragon Sound, яка включає просторове аудіо з динамічним відстеженням голови для повного занурення в об'ємний звук і підтримку потокової передачі музики без втрат 48 кГц. Геймери можуть не відриватися від гри завдяки найнижчій в історії затримці в 48 мс, а вбудований голосовий канал забезпечує кристально чистий зв'язок з іншими гравцями.



Мобільна платформа Snapdragon 8 Gen 2 захищена системою Snapdragon Secure, що пропонує новітні технології ізоляції, криптографії, управління ключами, завірення тощо. - всі вони розроблені для захисту даних і конфіденційності користувачів. Цей першокласний рівень захисту обмежує можливість оприлюднення та використання даних на пристроях, що працюють на базі Snapdragon 8 Gen 2.

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