iPhone та iPad стали першими у світі споживчими пристроями, схваленими для роботи з секретною інформацією НАТО

Компанія Apple оголосила, що iPhone та iPad стали першими і єдиними споживчими пристроями, які відповідають вимогам інформаційної безпеки країн НАТО. Це рішення дозволяє використовувати ці гаджети для роботи з класифікованою інформацією до рівня NATO Restricted включно без необхідності встановлення спеціального програмного забезпечення або додаткових налаштувань. Жоден інший мобільний пристрій споживчого класу в індустрії на сьогодні не отримав подібної державної сертифікації.



Таке схвалення стало результатом суворого тестування та масштабної оцінки, проведеної урядом Німеччини, зокрема Федеральним відомством з безпеки інформаційних технологій (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik або BSI). Експерти BSI провели вичерпний технічний аналіз та глибоку перевірку вбудованих функцій безпеки платформ Apple, підтвердивши їхню відповідність експлуатаційним вимогам країн Альянсу. Президентка BSI Клаудія Платтнер (Claudia Plattner) зазначила: «Ми раді підтвердити відповідність вимогам безпеки країн НАТО, що базується на суворому аудиті платформ iOS та iPadOS, який провів BSI для використання в німецьких середовищах із класифікованою інформацією».



Завдяки вбудованим засобам захисту в апаратне забезпечення, програмний склад та власні чипи Apple, пристрої на базі iOS 26 та iPadOS 26 тепер внесені до Каталогу продуктів інформаційної безпеки НАТО. Віцепрезидент Apple з питань інженерії та архітектури безпеки Іван Крстіч (Ivan Krstić) підкреслив: «До появи iPhone захищені пристрої були доступні лише складним урядовим та корпоративним організаціям після величезних інвестицій у замовні рішення. Натомість Apple створила найбезпечніші пристрої у світі для всіх своїх користувачів, і ці самі засоби захисту тепер унікально сертифіковані згідно з вимогами країн НАТО». Система безпеки Apple включає передове шифрування, біометричну автентифікацію Face ID та інноваційні функції, такі як примусове забезпечення цілісності пам'яті (Memory Integrity Enforcement), що тепер визнані достатніми для захисту обмежених державних даних.



Для Apple це не лише питання престижу, а й потужний маркетинговий аргумент для звичайних користувачів та бізнесу: якщо пристрій достатньо безпечний для секретів НАТО, він безумовно безпечний для особистих даних або банківських рахунків. З іншого боку, цей крок посилює тиск на конкурентів, особливо Google та виробників Android-пристроїв, яким тепер доведеться доводити, що їхні відкриті екосистеми здатні забезпечити аналогічний рівень «коробкової» безпеки без сторонніх надбудов. Apple фактично монополізує нішу «безпечного споживчого пристрою за замовчуванням», що може призвести до значного зростання продажів у державному апараті європейських та північноамериканських країн.

