На звільненій Херсонщині знешкоджено вже понад 2 тисячі вибухонебезпечних предметів.

16 ноября 2022 г., 12:25

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Загалом від початку робіт на деокупованих територіях Херсонської області обстежено понад 50 гектарів, оглянуто понад 80 км ліній електропередач, майже 200 км доріг та 19 км газопроводу. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.



Наразі розмінування є головним викликом звільненої Херсонщини. Тому, як зазначив Євгеній Єнін, до робіт залучаються фахівці з інших регіонів.



«Розміновувати Херсонщину наразі вже прибули майже 200 піротехніків ДСНС із Кіровоградської, Одеської, Миколаївської, Хмельницької, Житомирської, Черкаської областей та Києва. Планується також прибуття піротехніків з інших регіонів. Водночас посилюємо вибухотехнічну службу Національної поліції: до кінця тижня планується розміщення і початок роботи близько 70 вибухотехніків», розповів перший заступник очільника МВС.



За словами Євгенія Єніна, на Херсонщині, як і на будь-якій щойно звільненій від окупантів території, знаходиться чимала кількість вибухонебезпечних предметів: це різного роду міни і розтяжки, нездетоновані вибухонебезпечні предмети, спеціально залишені терористами для підриву як цивільного населення, так і представників сектору безпеки і оборони.

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