«Міненерго» розподілило понад 100 тонн гуманітарної допомоги енергетичним компаніям

16 ноября 2022 г., 14:25

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На черговому засіданні робоча група «Міністерства енергетики України» з питань організації гуманітарної допомоги енергетичному сектору розподілила понад 100 тонн різноманітного енергетичного обладнання, техніки та матеріалів.

Зокрема, 73 генератори, доставлені з Великої Британії, і близько 80 тонн обладнання та матеріалів, які надали Ірландія, Естонія, Німеччина, Франція, Норвегія, Швейцарія, Австрія, було розподілено відповідно до потреб між низкою енергетичних підприємств з регіонів, що найбільше постраждали від російської збройної агресії.

«Ми дуже цінуємо допомогу, яку отримуємо від наших міжнародних партнерів. Водночас після ракетного обстрілу енергетичної інфраструктури 15 листопада, наймасованішого з початку війни, потреби України в обладнанні та матеріалах зростуть в рази. Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів і друзів та допомогу в отриманні техніки і запчастин, які критично необхідні для оперативного відновлення енергопостачання нашим громадянам», – наголосив Фарід Сафаров, голова робочої групи.

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