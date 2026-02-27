 
ASBIS пропонує AI-пристрій для створення структурованих нотаток Mobvoi TicNote

Компанія ASBIS оголошує про партнерство з Mobvoi, що спеціалізується на споживчій електроніці, рішенням з розпізнавання та обробки голосу й вертикальних пошукових технологіях. Співпраця передбачає просування продуктів Mobvoi у 42 країнах регіону EMEA.

Зокрема пристрій TicNote записує голос у режимі реального часу. Перекладає на потрібну зі 120 мов. Транскрибує аудіо в текст і формує підсумок у форматі «протоколу зустрічі». Інтегрований AI-агент дозволяє ефективно організовувати та аналізувати записи – як через мобільний застосунок TicNote, так і через вебінтерфейс TicNote Cloud. AI-агент TicNote інтегрований із провідними глобальними LLM – ChatGPT, Claude, Grok та Gemini.

Пристрій TicNote важить 29 грамів, має невеликий розмір та легко поміщається в гаманець або кріпиться на задню панель смартфона. Його батарея забезпечує до 25 годин безперервного запису на одному заряді та добре підходить для тривалих зустрічей, лекцій та інтерв’ю.

TicNote оснащений трьома MEMS-мікрофонами для точного захоплення звуку, а технологія шумозаглушення на основі AI відфільтровує фонові шуми, фокусуючись на голосах співрозмовників. Пристрій пропонує понад 430 годин локального зберігання аудіо та необмежене резервне копіювання в хмарі.

