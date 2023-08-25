Норвегія надасть 140 млн дол. для забезпечення функціонування української електроенергетики

25 августа 2023 г., 8:25

Міністр енергетики України Герман Галущенко разом з делегацією Королівства Норвегія на чолі з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере відвідали один з енергетичних об’єктів країни, який неодноразово зазнавав російських атак.

Під час візиту міністр показав гостям пошкодження, які були завдані енергооб’єкту ворожими ударами. Також делегація побачила роботи, які ведуться для його відновлення. Герман Галущенко подякував норвезькому народу за допомогу, яка надійшла для українського енергосектору. Це понад 250 тонн устаткування для проведення відновлювальних робіт.

Йонас Гар Стере повідомив, що Уряд Норвегії виділяє 1,5 мільярда норвезьких крон (140 млн дол.) для забезпечення імпорту газу та електроенергії в Україну через Європейський банк реконструкції та розвитку. Кошти будуть спрямовані на ремонт і технічне обслуговування критичної електроенергетичної інфраструктури та аварійне електропостачання в районах, які постраждали від бойових дій, а також на закупівлю газу для аварійного зберігання.

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