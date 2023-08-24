SpaceX співпрацює з Cloudflare для прискорення роботи сервісу Starlink

Компанія SpaceX працює з компанією Cloudflare над підвищенням продуктивності свого супутникового інтернет-сервісу Starlink, повідомляє видання The Information з посиланням на людину, яка безпосередньо знайома з проєктом.
Дві компанії працюють над тим, щоб збільшити мережу міні-центрів обробки даних Starlink по всьому світу, що може допомогти їй забезпечити більш високу швидкість мережі для своїх клієнтів, йдеться в повідомленні.
Акції Cloudflare, яка надає послуги з доставки контенту, підскочили на 7,2%.
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