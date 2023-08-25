Квартальний виторг NetApp впав на 10% до 1,43 млрд дол.

25 августа 2023 г., 9:35

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Компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі 149 млн дол. порівняно з 214 млн дол. роком раніше. Прибуток до вирахування певних витрат, таких як компенсація за акції, склав $1,15 на акцію, що випередило прогноз Уолл-стріт, який передбачав лише $1,07 на акцію.

Виторг впав на 10%, до 1,43 млрд дол, але виявилася вищою за очікування аналітиків на рівні 1,41 млрд дол.

NetApp дуже тісно співпрацює з постачальниками публічної хмарної інфраструктури, такими як Amazon Web Services, Google Cloud і Microsoft Azure. Компанія також продає своє популярне файлове сховище NetApp Ontap як керовану послугу в публічних хмарах.

Генеральний директор Джордж Куріан (George Kurian) сказав, що компанія управляє всіма елементами свого бізнесу, щоб підвищити його продуктивність зі зберігання даних, одночасно розробляючи більш цілеспрямований підхід до хмарних технологій. Він вказав на «суттєві інновації компанії, які допомагають клієнтам будувати більш сильні, розумні та ефективні гібридні мультихмарні інфраструктури».

Від реалізації продукції компанія отримала 590 млн дол. за квартал, що на 25% нижче консенсус-прогнозу аналітиків - 595,4 млн дол. Дохід від публічних хмар підскочив майже на 17%, до 154 млн дол, що трохи вище цільового показника в 153,8 млн дол. З іншого боку, доходи від гібридних хмар впали більш ніж на 12%, до 1,28 млрд дол, хоча і перевищили прогноз в 1,26 млрд дол.

Під час телефонної конференції з аналітиками Куріан заявив, що бізнес публічних хмар, який ще тільки зароджується, не виправдав внутрішніх очікувань компанії, оскільки вона розраховувала на ще швидший ріст. Але у публічній хмарі залишається значний простір для зростання.

У другому кварталі NetApp розраховує на прибуток від $1,35 до $1,45 за акцію, що трохи перевищує цільовий прогноз Уолл-стріт у $1,38 за акцію. Що стосується доходів, то компанія прогнозує діапазон від 1,455 до 1,605 млрд дол, що краще за оцінки аналітиків в 1,51 млрд дол.

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