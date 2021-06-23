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Nokia, Qualcomm и UScellular поставили мировой рекорд дальности в сети 5G mmWave

23 июня 2021 г., 17:35
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Nokia, Qualcomm и UScellular поставили мировой рекорд дальности в сети 5G mmWave

Компании Nokia, Qualcomm Technologies и UScellular объявили о достижении мирового рекорда дальности передачи в диапазоне mmWave: с помощью 5G-решения mmWave с увеличенной дальностью действия сигнал в коммерческой сети был передан на расстояние свыше 10 км. Отмечается, что это открывает путь к распространению 5G-сервисов с повышенной дальностью, массовой емкостью и низкой задержкой в большем числе регионов, включая сельские районы.

Полевые испытания, в которых использовалось НЧ- и ВЧ-оборудование Nokia AirScale в диапазоне 28 ГГц (n261), проводились на коммерческой сети UScellular в г. Гранд-Айленд (шт. Небраска, США). Компании совместно использовали ряд локаций, замеряя расстояние, пропускную способность и задержку.

Данный мировой рекорд был поставлен на дистанции около 10 км при средней скорости в нисходящем канале около 1 Гбит/с и в восходящем канале — около 57 Мбит/с. Кроме того, на дистанции свыше 11 км была зафиксирована скорость в нисходящем канале около 750 Мбит/с.

Применение 5G mmWave поможет устранить цифровое неравенство и обеспечить высокую емкость в сельских, пригородных и городских районах. Это достижение показывает, что решение Nokia 5G extended-range mmWave и платформа Qualcomm Fixed Wireless Access Platform gen 1 дают возможность таким операторам мобильной связи, как UScellular устранить проблемы с подключением в регионах, где до сих пор не было обслуживания и где доступ в интернет не отличался высоким качеством.

Фиксированный беспроводной доступ (Fixed Wireless Access, FWA) обеспечивает экономичную скоростную широкополосную связь и позволяет организовать «последнюю милю» в частности, в сельских районах, где необходимость наличия доступа особенно остро ощущается в школах, больницах и других ключевых учреждениях.

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