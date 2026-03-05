Штучний інтелект допоможе користувачам Viber покращити листування

5 марта 2026 г., 15:35

Rakuten Viber оголошує про запуск функції для вдосконалення повідомлень в однойменному месенджері. Функція на основі AI дозволяє коригувати та перекладати текст безпосередньо в полі введення перед відправкою повідомлення. Нова функція стане доступною користувачам в Україні найближчими днями.

Удосконалення повідомлень виправляє помилки, коригує тон і за потреби перекладає текст іншими мовами. Функція покликана робити щоденне спілкування чіткішим і влучнішим. З удосконаленням повідомлень користувачі зможуть перетворювати чернетку, набрану на ходу, на структурований та лаконічний текст у кілька кліків.

Текст повідомлення вдосконалюється за допомогою моделей OpenAI. Дані повідомлень не використовуються для навчання штучного інтелекту й видаляються одразу після обробки. Стандарти конфіденційності та безпеки Viber залишаються незмінними.

Нагадаємо раніше Viber анонсував запуск AI-асистентів, стислого викладу чату та посилань.

