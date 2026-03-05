 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Штучний інтелект допоможе користувачам Viber покращити листування

5 марта 2026 г., 15:35

Rakuten Viber оголошує про запуск функції для вдосконалення повідомлень в однойменному месенджері. Функція на основі AI дозволяє коригувати та перекладати текст безпосередньо в полі введення перед відправкою повідомлення. Нова функція стане доступною користувачам в Україні найближчими днями.

Удосконалення повідомлень виправляє помилки, коригує тон і за потреби перекладає текст іншими мовами. Функція покликана робити щоденне спілкування чіткішим і влучнішим. З удосконаленням повідомлень користувачі зможуть перетворювати чернетку, набрану на ходу, на структурований та лаконічний текст у кілька кліків.

Текст повідомлення вдосконалюється за допомогою моделей OpenAI. Дані повідомлень не використовуються для навчання штучного інтелекту й видаляються одразу після обробки. Стандарти конфіденційності та безпеки Viber залишаються незмінними.

Нагадаємо раніше Viber анонсував запуск AI-асистентів, стислого викладу чату та посилань.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  